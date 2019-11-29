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29 листопада 2019, пʼятниця, 14:56 20
Політика 2019-11-29T16:45:03+02:00
Українські Новини
Бородянський погрожує журналістам кримінальною відповідальністю за дезінформацію до повернення Донбасу і Криму

Бородянський погрожує журналістам кримінальною відповідальністю за дезінформацію до повернення Донбасу і Криму

Бородянський. Фото: mediananny.com
Бородянський. Фото: mediananny.com

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський допускає дію кримінальної відповідальності журналістів за дезінформацію до повернення України окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроєкту.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Сьогодні проти України ведеться війна. Все норми, які стосуються дезінформації, кримінальної відповідальності, будуть діяти тільки до того моменту, поки ми не повернемо Україну в кордону до 2014 року. Тобто це буде період обмежений", - сказав він

При цьому, зі слів Бородянського, тільки 8% українців вміють відрізнити правдиву інформацію від неправдивої.

"Є дезінформація, яка несе в собі загрозу національній безпеці. У країні, яка веде війну - це пропорційна відповідальність", - наголосив він.

При цьому міністр трактує поняття дезінформації як дії, спрямовані проти національних інтересів України в період військової агресії.

Також він зазначив, що в законопроєкті з'являться положення про індексацію медіа в частині достовірності, позаяк держава зацікавлена ​​в кількості ЗМІ, чий індекс достовірності вище.

Крім цього, зі слів Бородянського, в міністерстві є ідея створення за прикладом Українського культурного фонду фонду з питань розвитку медійного простору.

Міністр також анонсував наступне публічне обговорення положень законопроєкту, яке планується з 16 грудня.

Нагадаємо, Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради і запропонував залучати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.

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