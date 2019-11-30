Що буде з гривнею: експерти назвали три фактори, які вплинуть на курс

Серед головних чинників, які можуть позначитися на валютній ситуації в Україні, експерти називають судові процеси, пов'язані з приватизацією ПриватБанку. 19 грудня має відбутися засідання апеляційного адміністративного суду в Києві, 10 січня 2020 го – Високого суду в Лондоні. З результатом цих судів пов'язане і рішення про новий кредит МВФ, яке, як очікується, також має бути прийнято ще до Нового року. А кредитні гроші – це не тільки інвестиції в економіку, це і довіра інших інвесторів. Від обсягу інвестицій в економіку курс валют залежить безпосередньо, повідомляє "Сегодня" з посиланням на експертів.

Другим важливим фактором, який визначатиме курс гривні в грудні, є ситуація з транзитом газу .

"У грудні стане зрозуміло, чи буде продовжений транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему. На мою думку, ймовірність продовження газового транзиту дуже невелика. І "Газпром" готується до цього, прокачувати набагато більші обсяги газу, ніж раніше. Якщо експорт припиниться, Україна втратить 2-3 млрд доларів на рік. А це суттєвий фактор. Нагадаю, що іноземці купили наших ОВДП на 4 мільярди, і ми бачимо, наскільки зміцнилася гривня. А тут втрата щорічно становитиме 2-3 млрд", – говорить економічний експерт, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак .

Причому він вважає, що ефект буде негайним.

"Це позначиться відразу. Чим менше буде шансів, що транзитна угода продовжиться, тим активніше ринок буде реагувати. Тобто не 31 грудня, а набагато раніше", – уточнює експерт.

Третім за важливістю чинником, який так чи інакше позначиться на економіці, Тарас Козак вважає зустріч в "нормандському форматі" .

"Це важливі фактори, і передбачити, чим закінчаться ці події, сьогодні неможливо. Але якщо ці фактори спрацюють на позитив, гривня буде і далі зміцнюватися, а якщо підсумки будуть негативними для нас – то курс буде 27-28 грн за долар, а може, і більше", – каже Тарас Козак.

Представників бізнесу ситуація невизначеності не може радувати. Втім, як і незаплановане зміцнення гривні.

"Будь-яка зміна курсу валют – вниз або вгору – для економіки країни завжди погано. Кожен імпортер або експортер безпосередньо прив'язаний до курсу валют, коли планує фінансовий рік. Тому будь-яке коливання валюти вгору або вниз негативно позначається на показниках підприємства. У процесі планування закладається певний курс і певна волатильність, яка за розвиненої економіки вимірюється в сотих частках відсотка. В Україні ж просадка курсу, якщо не помиляюся, близько 24%. Це велике коливання, яке важко спрогнозувати. Так само, як важко було спрогнозувати зростання курсу валют у 2014 році, який став реальним потрясінням для економіки. Те, що зараз нацвалюта зміцнюється, – добре. Але це зміцнення не спрогнозоване і не зашите у фінансовий план підприємств: ні державних, ні приватних. А це теж потрясіння, і незрозуміло, чого чекати в майбутньому. Ніхто не знає, що буде з курсом долара: підніметься він до 27 грн, зафіксується на 23 або опуститься нижче? Якщо економіка країни здатна зорієнтувати господарюючого суб'єкта на горизонт від року – це ознака стабільності економіки країни. Так відбувається в Німеччині, Чехії, Італії та інших розвинених країнах. У випадку з Україною – зміцнення гривні добре, але в короткостроковій перспективі. А в довгостроковій – таке ж потрясіння, як і зростання", – говорить Руслан Соболь, глава Асоціації малого і середнього бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, п'ятий тиждень поспіль готівковий долар катастрофічно падає. Крім того, до Нового року гривня може обвалитися.