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  • Що буде з гривнею: експерти назвали три фактори, які вплинуть на курс
30 листопада 2019, субота, 18:43 24
Економіка 2019-11-30T20:30:02+02:00
Українські Новини
Що буде з гривнею: експерти назвали три фактори, які вплинуть на курс

Що буде з гривнею: експерти назвали три фактори, які вплинуть на курс

Курс валют, Приватбанк, МВФ, прогноз курсу валют 2019, прогноз курсу валют, курс гривні
Курс валют.
Курс валют.

Серед головних чинників, які можуть позначитися на валютній ситуації в Україні, експерти називають судові процеси, пов'язані з приватизацією ПриватБанку. 19 грудня має відбутися засідання апеляційного адміністративного суду в Києві, 10 січня 2020 го – Високого суду в Лондоні. З результатом цих судів пов'язане і рішення про новий кредит МВФ, яке, як очікується, також має бути прийнято ще до Нового року. А кредитні гроші – це не тільки інвестиції в економіку, це і довіра інших інвесторів. Від обсягу інвестицій в економіку курс валют залежить безпосередньо, повідомляє "Сегодня" з посиланням на експертів.

Другим важливим фактором, який визначатиме курс гривні в грудні, є ситуація з транзитом газу .

"У грудні стане зрозуміло, чи буде продовжений транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему. На мою думку, ймовірність продовження газового транзиту дуже невелика. І "Газпром" готується до цього, прокачувати набагато більші обсяги газу, ніж раніше. Якщо експорт припиниться, Україна втратить 2-3 млрд доларів на рік. А це суттєвий фактор. Нагадаю, що іноземці купили наших ОВДП на 4 мільярди, і ми бачимо, наскільки зміцнилася гривня. А тут втрата щорічно становитиме 2-3 млрд", – говорить економічний експерт, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак .

Причому він вважає, що ефект буде негайним.

"Це позначиться відразу. Чим менше буде шансів, що транзитна угода продовжиться, тим активніше ринок буде реагувати. Тобто не 31 грудня, а набагато раніше", – уточнює експерт.

Третім за важливістю чинником, який так чи інакше позначиться на економіці, Тарас Козак вважає зустріч в "нормандському форматі" .

"Це важливі фактори, і передбачити, чим закінчаться ці події, сьогодні неможливо. Але якщо ці фактори спрацюють на позитив, гривня буде і далі зміцнюватися, а якщо підсумки будуть негативними для нас – то курс буде 27-28 грн за долар, а може, і більше", – каже Тарас Козак.

Представників бізнесу ситуація невизначеності не може радувати. Втім, як і незаплановане зміцнення гривні.

"Будь-яка зміна курсу валют – вниз або вгору – для економіки країни завжди погано. Кожен імпортер або експортер безпосередньо прив'язаний до курсу валют, коли планує фінансовий рік. Тому будь-яке коливання валюти вгору або вниз негативно позначається на показниках підприємства. У процесі планування закладається певний курс і певна волатильність, яка за розвиненої економіки вимірюється в сотих частках відсотка. В Україні ж просадка курсу, якщо не помиляюся, близько 24%. Це велике коливання, яке важко спрогнозувати. Так само, як важко було спрогнозувати зростання курсу валют у 2014 році, який став реальним потрясінням для економіки. Те, що зараз нацвалюта зміцнюється, – добре. Але це зміцнення не спрогнозоване і не зашите у фінансовий план підприємств: ні державних, ні приватних. А це теж потрясіння, і незрозуміло, чого чекати в майбутньому. Ніхто не знає, що буде з курсом долара: підніметься він до 27 грн, зафіксується на 23 або опуститься нижче? Якщо економіка країни здатна зорієнтувати господарюючого суб'єкта на горизонт від року – це ознака стабільності економіки країни. Так відбувається в Німеччині, Чехії, Італії та інших розвинених країнах. У випадку з Україною – зміцнення гривні добре, але в короткостроковій перспективі. А в довгостроковій – таке ж потрясіння, як і зростання", – говорить Руслан Соболь, глава Асоціації малого і середнього бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, п'ятий тиждень поспіль готівковий долар катастрофічно падає. Крім того, до Нового року гривня може обвалитися.

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