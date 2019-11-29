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29 ноября 2019, пятница, 12:29 698
Финансы 2019-11-29T12:32:56+02:00
Українські Новини
Что у нас в обменниках – ОЙ!: Пятую неделю подряд наличный доллар катастрофически падает, а гривна укрепляется

Что у нас в обменниках – ОЙ!: Пятую неделю подряд наличный доллар катастрофически падает, а гривна укрепляется

Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 22 по 29 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 18,94 коп. до 24,1413 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,33 коп. до 23,8829 UAH/USD пятую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 34,27 коп. до 26,1860 UAH/EUR, курс продажи понизился на 34,56 коп. до 26,6102 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 15 по 22 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 7,81 коп. до 24,3307 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,82 коп. до 24,0662 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 29 ноября

23,8829

24,1413

26,1860

26,6102

3,4500

3,8300

По сравнению с 22 ноября

-0,1833

-0,1894

-0,3427

-0,3456

0,0500

-0,0600

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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