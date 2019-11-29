Что у нас в обменниках – ОЙ!: Пятую неделю подряд наличный доллар катастрофически падает, а гривна укрепляется

С 22 по 29 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 18,94 коп. до 24,1413 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,33 коп. до 23,8829 UAH/USD пятую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 34,27 коп. до 26,1860 UAH/EUR, курс продажи понизился на 34,56 коп. до 26,6102 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 15 по 22 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 7,81 коп. до 24,3307 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,82 коп. до 24,0662 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 29 ноября 23,8829 24,1413 26,1860 26,6102 3,4500 3,8300 По сравнению с 22 ноября -0,1833 -0,1894 -0,3427 -0,3456 0,0500 -0,0600

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.