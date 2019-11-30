Ожеледиця під величезними заметами снігу: рятувальники попередили про різку зміну погоди

У той час як в першу зимову ніч Україну засипле снігом і вдарить мороз,

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в Карпатах очікуються значні утворення снігового покриву висотою 10-20 см. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - нагадали рятувальники.

Карти: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на вихідні з різким похолоданням, проливними дощами і снігопадами. Тим часом в Україні оголосили штормове попередження через снігопади.