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30 листопада 2019, субота, 18:26 18 Карта
Суспільство 2019-11-30T18:31:51+02:00
Українські Новини
Ожеледиця під величезними заметами снігу: рятувальники попередили про різку зміну погоди

Ожеледиця під величезними заметами снігу: рятувальники попередили про різку зміну погоди

Прогноз погоди, погода в Україні, ДСНС України, Погода
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

У той час як в першу зимову ніч Україну засипле снігом і вдарить мороз, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про погіршення погодних умов другого і третього грудня зі снігом та ожеледицею.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в Карпатах очікуються значні утворення снігового покриву висотою 10-20 см. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - нагадали рятувальники.

Карти: УкргідрометцентрКарти: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на вихідні з різким похолоданням, проливними дощами і снігопадами. Тим часом в Україні оголосили штормове попередження через снігопади.

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