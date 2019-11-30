В первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 1 декабря в Киеве переменная, ночью и утром местами небольшой мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1..-3 и днем -1..-1 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе переменная облачность, ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью -1..-7 градусов, днем ​​+3..-3 градусов. В Карпатах ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, температура ночью -8..-13 градусов, днем ​​-2..-7 градусов. В Моршине ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, температура ночью -3..-5 градусов, днем ​​-1..+1 градус. В Трускавце ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, температура ночью -2..-4 градуса, днем ​​-1..+1 градус. В Сваляве ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, температура ночью -1..-3 градуса, днем ​​0..+2 градуса.

На Севере переменная облачность, ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0..-6 градусов, днем ​​-2..+3 градуса, в Сумской -4..+1 градус.

В Центре переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0..-6 градусов, днем ​​-2..+3 градуса, Кировоградской и Днепропетровской -1..+4 градуса.

На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2..- 4 градуса, днем ​​-2..+3 градуса, в Донецкой области -1..+4 градуса.

На Юге переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2..- 3 градусов, днем ​​0..+6 градусов, в Одесской области +2..+7 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью и утром дождь, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0..+5 градусов, днем ​​+2..+7 градусов. В Ялте ночью и утром дождь, днем ​​без осадков, температура ночью +2..+4 градусов, днем +4..+6 градусов.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Также синоптик дала прогноз на выходные со снегопадами и морозом.