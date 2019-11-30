Резкое похолодание, проливные дожди и снегопады: синоптик дала прогноз на выходные

Зима, которая начнется завтра, будет по прогнозам синоптиков аномально теплой, но со снегопадами. Однако начнется она уже в последний день осени существенным понижением температуры воздуха и мокрым снегом на западе и проливными дождями в восточных областях.

Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Ноябрь в Украине завершится дождем в восточных областях, мокрым снегом в западной части (гололед!) И вездесущими туманами с туманом плюс усилением ветра", - написала она.

По словам синоптика, направление ветра изменится с юго-восточного на северо-западный, с сильными порывами.

Снижение температуры воздуха коснется в субботу 30 ноября западных областей, где максимальная температура воздуха не превысит + 1 + 4 градусов. На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода - потому + 2 + 5 градусов и еще и сильный ветер.

В то же время, на Востоке и в Днепропетровской столбики термометров покажут + 3 + 8 градусов, в южной части + 5 + 10, в Крыму до +12 градусов.

Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

В Киеве 30 ноября существенных осадков не ожидается, только во второй половине дня или вечером может пройти небольшой дождь с мокрым снегом.

"Соответственно, будьте особенно внимательными на дорогах и тротуарах.

Ветер северо-западный, порывистый", - предупредила Диденко.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно одинаковой, + 1 + 4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0-1 мороза.

"Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на 2-4 градуса, однако осадков не предвидится", - сообщила синоптик.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем, аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь. В то же время, в Украину идет фронт с проливными дождями и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.