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30 листопада 2019, субота, 17:55 23
Силові структури 2019-11-30T20:30:02+02:00
Українські Новини
Магазини обстрілювали з гранатометів на Закарпатті: затриманий імовірний лідер угруповання

Магазини обстрілювали з гранатометів на Закарпатті: затриманий імовірний лідер угруповання

Обстріл з гранатомета, Гранатомет, Магазин, злочинне угрупування, СБУ
Затримання. Фото: СБУ
Затримання. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала підозрюваного в обстрілі магазинів із гранатомета в Закарпатській області.

Про це сказано в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, раніше судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів житель Мукачева очолював групу зловмисників, які обклали "даниною" місцевих підприємців і створювали штучні конфліктні - ситуації для отримання грошей.

У разі їх несплати зловмисники підпалювали автомобілі громадян і вночі з гранатометів обстрілювали торгові місця потерпілих.

Під час обшуків за місцем проживання та автомобілях фігурантів справи, зокрема марок "Lexus", "Mercedes-Benz Gelandwagen", "BMW" і "Toyota", правоохоронці вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, патрони різного калібру, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.

Співробітники спецслужби затримали лідера організованого угруповання.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу.

Затримання. Фото: СБУЗатримання. Фото: СБУ

Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим фігурантам справи.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.

Як повідомляли Українські Новини, поліція розслідує як теракт постріл з гранатомета в будівлю в центрі Києва. Також у Києві розстріляли вітрину магазину російської мережі. Крім того, в Києві на проспекті Перемоги обстріляли взуттєвий магазин.

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