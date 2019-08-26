Полиция расследует как теракт выстрел из гранатомета в здание в центре Киева

Полиция расследует как террористический акт выстрел из гранатомета в здание на улице Паньковской 26 августа ночью в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\nСообщение о взрыве возле дома на ул. Паньковской поступило в 01:30.\r\nВ результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.\r\nПравоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета через дорогу от здания.\r\nИзъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.\r\nВ Киеве введен специальный оперативный план для поисков подозреваемых.\r\nОтрабатывается наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода подозреваемых.\r\nСобытие квалифицированно как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ночью в центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", введен план "Сирена".\r\n13 июля, в Киеве двое неизвестных совершили обстрел здания "112 Украина".