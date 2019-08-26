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26 августа 2019, понедельник, 11:43 19
Силовые структуры 2019-08-26T11:46:56+03:00
Українські Новини
Полиция расследует как теракт выстрел из гранатомета в здание в центре Киева

Полиция расследует как теракт выстрел из гранатомета в здание в центре Киева

Обстрел из гранатомета здания в центре Киева.
Обстрел из гранатомета здания в центре Киева.

Полиция расследует как террористический акт выстрел из гранатомета в здание на улице Паньковской 26 августа ночью в Киеве.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українськi Новини.

Сообщение о взрыве возле дома на ул. Паньковской поступило в 01:30.

В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.

Правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета через дорогу от здания.

Изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

В Киеве введен специальный оперативный план для поисков подозреваемых.

Отрабатывается наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода подозреваемых.

Событие квалифицированно как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ночью в центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", введен план "Сирена".

13 июля, в Киеве двое неизвестных совершили обстрел здания "112 Украина".

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Обстрел из гранатомета здания в центре Киева.
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