Полиция расследует как теракт выстрел из гранатомета в здание в центре Киева

Обстрел из гранатомета здания в центре Киева.

Обстрел из гранатомета здания в центре Киева.

Полиция расследует как террористический акт выстрел из гранатомета в здание на улице Паньковской 26 августа ночью в Киеве.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українськi Новини.

Сообщение о взрыве возле дома на ул. Паньковской поступило в 01:30.

В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.

Правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета через дорогу от здания.

Изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

В Киеве введен специальный оперативный план для поисков подозреваемых.

Отрабатывается наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода подозреваемых.

Событие квалифицированно как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ночью в центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", введен план "Сирена".

13 июля, в Киеве двое неизвестных совершили обстрел здания "112 Украина".