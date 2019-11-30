Житель Донецька намагався вилетіти з гранатою в Єгипет з "Борисполя"

Житель Донецька намагався вивезти гранату з аеропорту "Бориспіль" в Хургаду (Єгипет).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

"Співробітники служби безпеки аеропорту "Бориспіль" в одному з багажів на літак рейсу "Київ - Хургада" виявили предмет, схожий на гранату. Про небезпечну знахідку відразу повідомили в поліцію", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції в аеропорту "Бориспіль" та фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.

Встановлено, що власником багажу, де знаходився вибуховий пристрій, є 36-річний житель міста Донецька. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України та поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Встановлюються шляхи походження та мета зберігання гранати.

Як повідомляли Українські Новини, у "Борисполі" чоловіки попалися на спробі вивезти до РФ комплектуючі для військових літаків. Також граната часів Другої світової виявлена у Львівській міськраді.

Тим часом біля дитячого майданчика в Києві знайшли предмет, схожий на гранату.