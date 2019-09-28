подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
28 сентября 2019, суббота, 19:26 38
Происшествия 2019-09-28T19:36:56+03:00
Українські Новини
Возле детской площадки в Киеве нашли предмет, похожий на гранату

Возле детской площадки в Киеве нашли предмет, похожий на гранату

В субботу, 28 сентября, в Киеве во дворе жилого дома по адресу улица Радунская, 9б прохожие нашли предмет, похожий на гранату. Для разбирательств на место были направлены экстренные службы города включая взрывотехников, сообщает "Информатор".

Вызов на линию "102" поступил около 10:50.

Опасный предмет лежал на асфальте в 20 метрах от детской площадки. Патрульные оцепили место и не подпускали никого близко. Прибывшие взрывотехники со следственно-оперативной группой изъяли предмет и передали его на экспертизу. Только после детального разбирательства станет ясно — боевая это граната или муляж.

По внешнему виду предмет похож на гранату РГД-5. Однако запал отсутствовал. На месте работали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Подробности инцидента устанавливаются.

Граната. Фото: Граната. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области от взрыва ранены 6 детей после игры на детской площадке с неизвестным предметом. Также в Киеве перекрывали Печерский район из-за гранаты возле школы.

Тем временем неизвестные проникли в детский сад Киева и подожгли его.

Больше новостей о: Граната Детская площадка Граната на детской площадке

Архив
Новости
Оцепление. Фото:
Возле детской площадки в Киеве нашли предмет, похожий на гранату 19:26
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03
Крушение судна в Атлантическом океане: двое украинцев спаслись на плотах 18:26
Появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек 18:04
Судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане из-за шторма 17:36
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 11:00 Дополнено
Сын первого помощника президента Никита Шефир стал помощником депутата от "Слуги народа" 11:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok