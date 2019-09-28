Возле детской площадки в Киеве нашли предмет, похожий на гранату

В субботу, 28 сентября, в Киеве во дворе жилого дома по адресу улица Радунская, 9б прохожие нашли предмет, похожий на гранату. Для разбирательств на место были направлены экстренные службы города включая взрывотехников, сообщает "Информатор".

Вызов на линию "102" поступил около 10:50.

Опасный предмет лежал на асфальте в 20 метрах от детской площадки. Патрульные оцепили место и не подпускали никого близко. Прибывшие взрывотехники со следственно-оперативной группой изъяли предмет и передали его на экспертизу. Только после детального разбирательства станет ясно — боевая это граната или муляж.

По внешнему виду предмет похож на гранату РГД-5. Однако запал отсутствовал. На месте работали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Подробности инцидента устанавливаются.

Граната. Фото: "Информатор"

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Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области от взрыва ранены 6 детей после игры на детской площадке с неизвестным предметом. Также в Киеве перекрывали Печерский район из-за гранаты возле школы.

Тем временем неизвестные проникли в детский сад Киева и подожгли его.