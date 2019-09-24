Граната времен Второй мировой обнаружена во Львовском горсовете

Граната времен Второй мировой войны обнаружена 24 сентября в Музее города в здании Львовского городского совета.

Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета, передают Українські Новини.

"Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, сегодня, 24 сентября, во время ремонтных работ в Музее города (пл, Рынок, 1) обнаружена граната времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Место обнаружения ограждено, выставлена охрана.

Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого Государственной службы чрезвычайных ситуаций на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.

Как сообщали Українські Новини, полиция эвакуировала 4 тыс. человек из-за сообщений о минировании 3 вузов во Львове.