Граната времен Второй мировой обнаружена во Львовском горсовете

Граната времен Второй мировой войны обнаружена 24 сентября в Музее города в здании Львовского городского совета.\r\nОб этом говорится в сообщении Львовского горсовета, передают Українські Новини.\r\n"Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, сегодня, 24 сентября, во время ремонтных работ в Музее города (пл, Рынок, 1) обнаружена граната времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.\r\nМесто обнаружения ограждено, выставлена охрана.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПодана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого Государственной службы чрезвычайных ситуаций на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.\r\nКак сообщали Українські Новини, полиция эвакуировала 4 тыс. человек из-за сообщений о минировании 3 вузов во Львове.