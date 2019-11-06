В "Борисполе" мужчины попались на попытке вывезти в РФ комплектующие для военных самолетов

Служба безопасности Украины в международном аэропорту "Борисполь" задержала 6 мужчин за попытку контрабанды в Россию комплектующих для военных самолетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Задержанные незаконно скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности, для самолетов Су-27 и ТУ-22, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил России, а затем перепродавали.

Заказчиками поставок были граждане России.

Запчасти контрабандисты отправляли через третьи страны, а оттуда их сообщники переадресовывали грузы в Россию.

Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для вывоза.

Также правоохранители обнаружили электронную переписку с заказчиками из России, а также комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки.

В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой.

Тем временем контрабанда товаров в Украину достигнет $17,2 млрд в 2021.