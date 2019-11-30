Російська рулетка з життями: Вбивця перехожих у Лондоні сидів у в'язниці за підготовку теракту

Чоловік, який напав з ножем на перехожих на Лондонському мосту, був раніше засуджений і відбув тюремний термін за злочин, пов'язаний з тероризмом, повідомляє "Російська служба BBC".

У ніч на суботу поліція назвала його ім'я - це 28-річний Усман Хан, засуджений у 2012 році за участь у підготовці теракту. Група, в якій він тоді перебував, за даними слідства, готувала вибухи і збиралася влаштувати в Пакистані табір для підготовки терористів. Хан вийшов на волю умовно-достроково у грудні 2018 року і повинен був носити електронний браслет, за допомогою якого поліція могла стежити за його пересуваннями.

У суботу поліція підтвердила, що в момент нападу на зловмиснику був цей браслет. Усман Хан жив в графстві Стаффордшир у центральній частині Англії. Поліція проводить обшуки за місцем його проживання.

Колишній глава британського національного департаменту по боротьбі з тероризмом Кріс Філліпс заявив, що після цього випадку британська правова система повинна бути піддана ревізії.

"Ми випускаємо людей з в'язниці. Ми виносимо вироки людям за дуже, дуже тяжкі злочини, а потім випускаємо їх, коли вони все ще радикалізовані. І як після цього, чорт забирай, ми можемо просити поліцію і спецслужби забезпечити нашу безпеку? Ми граємо в російську рулетку з людськими життями, дозволяючи засудженим, відомим нам, радикалізованим злочинцям гуляти вулицями", - заявив Філліпс.

У суботу місце події відвідав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Королева Єлизавета Друга висловила свої співчуття рідним і близьким загиблих і подякувала правоохоронним органи за їх самовіддану роботу. Мер Лондона Садок Хан пообіцяв, що на найближчі дні в Лондоні буде посилено патрулювання, а на вулицях столиці з'являться озброєні поліцейські.

У п'ятницю в центрі британської столиці Усман Хан поранив кілька людей, двоє з них померли. Хана застрелив спецназ лондонської поліції. На його тілі виявили муляж вибухового пристрою.

Як повідомляли Українські Новини, в Лондоні перекривали міст через Темзу через повідомлення про стрілянину. Також під час вистави на глядачів впав дах у театрі Лондона.