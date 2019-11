В Лондоне перекрыли мост из-за стрельбы: СМИ сообщают о погибшем и пострадавших

На мост прибыли кареты скорой помощи. Reuters сообщает, что одного человека застрелила полиция. Репортер BBC на месте происшествия тоже заявил, что видел, как кого-то застрелила полиция.

Кроме того, собеседник издания сообщил, что видел группу людей, которые участвовали в драке на мосту, после чего приехала полиция и были слышны выстрелы.

Как сообщает Sky News, из-за инцидента пострадали пять человек.

Полиция просит людей, находящихся неподалеку, покинуть место происшествия. При этом на своей странице в Twitter полиция сообщила, что получила сообщение о нападении с применением ножа. В ходе инцидента задержан один человек, несколько человек ранены.

#BREAKING : Reports of a shooting incident on London Bridge #Londonbridge #London pic.twitter.com/9kLaoTFElP

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb