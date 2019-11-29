подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В Лондоне перекрыли мост из-за стрельбы: СМИ сообщают о погибшем и пострадавших
29 ноября 2019, пятница, 17:51 532
Европа 2019-11-29T19:00:02+02:00
Українські Новини
В Лондоне перекрыли мост из-за стрельбы: СМИ сообщают о погибшем и пострадавших

В Лондоне перекрыли мост из-за стрельбы: СМИ сообщают о погибшем и пострадавших

перекрытие моста, Темза, Стрельба, Лондон

В Лондоне перекрыли мост через Темзу из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "The Guardian".

На мост прибыли кареты скорой помощи. Reuters сообщает, что одного человека застрелила полиция. Репортер BBC на месте происшествия тоже заявил, что видел, как кого-то застрелила полиция.

Кроме того, собеседник издания сообщил, что видел группу людей, которые участвовали в драке на мосту, после чего приехала полиция и были слышны выстрелы.

Как сообщает Sky News, из-за инцидента пострадали пять человек.

Полиция просит людей, находящихся неподалеку, покинуть место происшествия. При этом на своей странице в Twitter полиция сообщила, что получила сообщение о нападении с применением ножа. В ходе инцидента задержан один человек, несколько человек ранены.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный открыл стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве. 

Неизвестным оказался ветеран АТО Алексей Белько, которому в ноябре суд продолжил арест.

Больше новостей о: перекрытие моста Темза Стрельба Лондон

Архив
Новости
Декларации семейной пары Евгения и Юлии Мецгер, управляющих госбанками, могут стать темой будущих расследований, – СМИ 18:59
Зеленский рассказал, когда Рада может принять закон о перезапуске ГБР 18:52
В ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе 18:51 Инфографика
Полиция начала расследование высказываний ведущего Дроздова, который на "5 канале" обозвал жителей Донбасса "пропащими людьми" 18:46
В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову 18:28
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен 18:07
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok