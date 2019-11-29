В Лондоне перекрыли мост из-за стрельбы: СМИ сообщают о погибшем и пострадавших

В Лондоне перекрыли мост через Темзу из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "The Guardian".

На мост прибыли кареты скорой помощи. Reuters сообщает, что одного человека застрелила полиция. Репортер BBC на месте происшествия тоже заявил, что видел, как кого-то застрелила полиция.

Кроме того, собеседник издания сообщил, что видел группу людей, которые участвовали в драке на мосту, после чего приехала полиция и были слышны выстрелы.

Как сообщает Sky News, из-за инцидента пострадали пять человек.

Полиция просит людей, находящихся неподалеку, покинуть место происшествия. При этом на своей странице в Twitter полиция сообщила, что получила сообщение о нападении с применением ножа. В ходе инцидента задержан один человек, несколько человек ранены.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный открыл стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве.



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