В Лондоне из-за теракта на мосту погибли два человека

В полиции сказали, что это был теракт. Подозреваемый скончался на месте. При этом есть информация, что человек имел на себе фальшивое взрывное устройство. Несколько людей ранены. Представители власти и полиции благодарят прохожих, которые бросились на нападающего и остановили его. Один из прохожих выхватил у него нож.

"Эти люди рисковали своей жизнью, чтобы спасти других. Спасибо им", - заявил мэр Лондона Садик Хан.



На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, как несколько прохожих держат мужчину. Другой мужчина в костюме отбегает от них, держа большой нож.



На других кадрах видно, как человек неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в 20 метров.



Место происшествия оцеплено полицией. Проводятся обыски, чтобы убедиться, нет ли угрозы. Лондон-бридж расположен в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы.

Два года назад он стал ареной крупного теракта, в результате которого от ножевых ранений погибли восемь человек и почти полсотни были ранены.

.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP