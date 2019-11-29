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29 ноября 2019, пятница, 22:15 139
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Українські Новини
В Лондоне из-за теракта на мосту погибли два человека

В Лондоне из-за теракта на мосту погибли два человека

погибшие, Стрельба, Теракт, Лондон
Лондон. Фото: Twitter/GeorgeBarden
Лондон. Фото: Twitter/GeorgeBarden

На Лондонском мосту мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего. Об этом сообщает "BBC Украина".

В полиции сказали, что это был теракт. Подозреваемый скончался на месте. При этом есть информация, что человек имел на себе фальшивое взрывное устройство. Несколько людей ранены. Представители власти и полиции благодарят прохожих, которые бросились на нападающего и остановили его. Один из прохожих выхватил у него нож.

"Эти люди рисковали своей жизнью, чтобы спасти других. Спасибо им", - заявил мэр Лондона Садик Хан.


На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, как несколько прохожих держат мужчину. Другой мужчина в костюме отбегает от них, держа большой нож.

На других кадрах видно, как человек неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в 20 метров.

Место происшествия оцеплено полицией. Проводятся обыски, чтобы убедиться, нет ли угрозы. Лондон-бридж расположен в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы.

Два года назад он стал ареной крупного теракта, в результате которого от ножевых ранений погибли восемь человек и почти полсотни были ранены.


Как сообщали Українські Новини, в Лондоне перекрыли мост через Темзу из-за сообщений о стрельбе.

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Лондон. Фото: Twitter/GeorgeBarden
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