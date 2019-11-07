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07 ноября 2019, четверг, 10:57 252
Европа 2019-11-07T11:03:01+02:00
Українські Новини
Во время спектакля на зрителей обрушилась крыша в театре Лондона

Во время спектакля на зрителей обрушилась крыша в театре Лондона

Великобритания, Лондон, Театр, Крыша, Обрушение
Обрушивший потолок в театре Лондона. Фото: @KBGDunn/Twitter
Обрушивший потолок в театре Лондона. Фото: @KBGDunn/Twitter

Несколько человек пострадали после того, как на них обрушилась часть потолка в театре в лондонском Вест-Энде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел незадолго до 200.00 во время демонстрации спектакля Death of a Salesman в театре Пикадилли. На место сразу вызвали экстренные службы.

На снимке с места происшествия было видно большое отверстие в потолке шириной около трех-четырех метров, из которого торчали провода.

Очевидцы сообщили, что сначала услышали "легкий царапающий звук", потом были "струи воды", которые сопровождались множеством криков" от зрителей, когда часть потолка рухнула вниз. Позже театр был эвакуирован.

По данным полиции, пострадавшие получили незначительные ранения. Точное количество раненых не приводится.

Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за обрушения конструкции на набережной в воду упали более 200 человек. Ранее в Чехии крыша спортзала рухнула во время матча. Кроме того, в сети появилось видео с места обрушения крыши мечети в Стамбуле.

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