МЗС хоче повернути українців, засуджених у Греції за перевезення нелегалів

Міністерство закордонних справ планує найближчим часом підписати з Грецією договір, щоб мати змогу повертати в Україну співвітчизників, засуджених у Греції за перевезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "УП".

"Незважаючи на факт засудження у Греції понад ста українців за перевезення нелегальних мігрантів і широку кількарічну роз’яснювальну роботу, затримання продовжуються. Грецький законодавець суворий, він кваліфікує таке правопорушення як тяжкий злочин, а отже, і застосовує сувору санкцію. Найближчим часом плануємо провести широкоформатні переговори в Афінах за участю також і представників правоохоронних органів України", - заявив він.

Кирилич повідомив, що Україна провели серію переговорів з генпрокурором Греції, з Міністерством юстиції, прокурорами Пірея, з керівництвом в’язниць, щоб сприяти звільненню засуджених у Греції українців.

За його словами, лише у 2019 році консул понад 100 разів відвідував засуджених в закладах тримання і під час судових засідань.

Кирилич відзначив, що наразі є три шляхи вирішення цієї проблеми: 1) припинити вчиняти правопорушення, 2) для засуджених – скористатися правом переведення для відбування покарання в Україні (наразі тільки 5 засуджених виявили таке бажання) та 3) переглядати справи в апеляції (двох українців оправдано і звільнено).

Однак, для оправдання і повернення засуджених українців на Батьківщину адвокатам необхідно підготувати сильну доказову базу, а сторонам – ухвалити договір про дозвіл звільненим умовно-достроково (наразі таких близько 30 осіб) повернутися до України.

За словами Кирилича, МЗС спільно з Мінюстом підготували такий договір, а грецька сторона його погодила. Нині працюють над питанням його підписання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що МЗС не працює над поверненням додому засуджених у Греції українців, через що один із засуджених – Анатолій Черкаський – оголосив голодування, щоб на нього звернули увагу.

Як повідомляли "Українські Новини", в Угорщини заявили, що більшість трудових мігрантів в країні - українці. Також трудові мігранти перевели в Україну рекордну суму.

Тим часом з-за мігрантів кілька країн можуть позбутися безвиза з ЄС.