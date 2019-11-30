Гандзюк планували облити зеленкою або нечистотами: підозрюваний Левін дав нові свідчення

Кримінальний авторитет Олексій Левін, який фігурує в справі Гандзюк і ховається від слідства, в своїх нових свідченнях повідомив про первісні плани облити активістку зеленкою або нечистотами. Зокрема, за його словами, цей момент обговорювався в офісі за участю інших майбутніх підозрюваних - Сергія Торбіна, екс-помічника колишнього нардепа від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука Ігоря Павловського та інших осіб, повідомляє проект "Слідство.Інфо".

Видання пише, що протягом тривалого часу журналісти намагалися домовитися про зустріч з Олексієм Левіним і направили йому список питань з планування нападу на Гандзюк і його можливої ​​ролі в цьому. Левін не вийшов на зв'язок, проте надіслав аудіозапис зі своїми відповідями.

"Здається, чоловіків п'ять було. Може, ще хтось був, не пам'ятаю. Багато було людей. І хтось запропонував її облити лайном. Взяти відро лайна, зайти і облити. Як це зробити? Павловський сказав, що у нього є якийсь чоловік, який проведе всіх цих хлопців, вони зайдуть з якогось входу (в кабінет Гандзюк - ред.). Чи не з центрального, зайдуть прямо в кабінет. Обіллють лайном і відразу це все сфотографують, а потім це все викладуть в інтернет. Була така ситуація ", - повідомив Левін.

За його словами, хтось із присутніх при тій зустрічі пропонував також кинути Гандзюк в сміттєвий бак. Сам Левін запропонував облити активістку зеленкою, враховуючи той факт, що це найбільш поширена форма розправи над чиновниками в Україні.

Левін розповів, що про "помсту" Ганзюк почали говорити після того, як під стінами Херсонської облдержадміністрації відбувся мітинг проти спалення і незаконної вирубки лісу. Тоді Ігор Павловський запідозрив, що Гандзюк підтримує активіста Олександра Цегельника, який виступав на мітингу, і був його "особистим ворогом". Аудіо відповідей Левіна можна прослухати в блозі "Таємниці Наслідки".

Як повідомляли Українськi Новини, 11 лютого Генпрокуратура повідомила Мангеру про підозру в замовленні вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну в причетності до вбивства Гандзюк.

По даними слідства, він був важливим елементом підготовки та організації нападуна актівістку.

31 липня 2018 рік а в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк сірчаною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель. 4 ноября 2018 года ативистка умерла в больнице от полученных ран.

Тем временем за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО. Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол.