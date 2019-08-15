Криминального авторитета, подозреваемого в убийстве Гандзюк, отпустили в ЕС после полиграфа

Информация о розыске Левина на сайте МВД

Информация о розыске Левина на сайте МВД

Защита председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, заявляет, что еще один подозреваемый, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза и отпущен после допроса.

Об этом написал в Facebook адвокат Мангера Андрей Мурашкин, передают Українськi Новини.

"На прошлой неделе случилось то, чего так долго требовали активисты группы «кто заказал Катю Гандзюк»: Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной. Сразу же после задержания Левина, генеральный прокурор Луценко заявил о том, что до конца недели Мангеру будет предъявлено обвинение и дело передано в суд. В свою очередь, Алексей Левин после задержания заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца", - сообщил он.

По данным юриста, Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа (детектора лжи).

Адвокат Мангера утверждает, что полиграф подтвердил непричастность Левина к нападению на Гандзюк.

После чего европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым и предложили подать запрос на его экстрадицию.

Однако, по словам Мурашкина, СБУ сообщило, что не будет подавать документы на его экстрадицию.

В результате задержавшая сторона была вынуждена отпустить Левина на свободу.

Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк серной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.