Криминального авторитета, подозреваемого в убийстве Гандзюк, отпустили в ЕС после полиграфа

Защита председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, заявляет, что еще один подозреваемый, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза и отпущен после допроса.\r\nОб этом написал в Facebook адвокат Мангера Андрей Мурашкин, передают Українськi Новини.\r\n"На прошлой неделе случилось то, чего так долго требовали активисты группы «кто заказал Катю Гандзюк»: Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной. Сразу же после задержания Левина, генеральный прокурор Луценко заявил о том, что до конца недели Мангеру будет предъявлено обвинение и дело передано в суд. В свою очередь, Алексей Левин после задержания заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца", - сообщил он.\r\nПо данным юриста, Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа (детектора лжи).\r\nАдвокат Мангера утверждает, что полиграф подтвердил непричастность Левина к нападению на Гандзюк.\r\nПосле чего европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым и предложили подать запрос на его экстрадицию.\r\nОднако, по словам Мурашкина, СБУ сообщило, что не будет подавать документы на его экстрадицию.\r\nВ результате задержавшая сторона была вынуждена отпустить Левина на свободу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.\r\n4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.\r\nПо данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.\r\n31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк серной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.