У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена"

Вранці суботи, 30 листопада, у Дніпровському районі Києва прогримів потужний вибух. На вулиці Ентузіастів, 11, двоє невідомих висадили відділення "Ощадбанку". Внаслідок детонації винесло вітрину й частина інтер'єру банку.

Для упіймання підривників у Києві ввели операцію "Сирена", повідомляє Інформатор.

Вибух стався близько 4:10. За наявною інформацією правоохоронців, до злочину причетні двоє чоловіків. Попередньо, епіцентр вибухової хвилі йшов від банкомату, який, швидше за все, і був метою зловмисників. Але детонація була такою сильною, що розірвало не тільки сам банкомат, але і майже повністю зруйнувало все відділення: всередині осипалася стеля, а вітрина випала назовні. В десяти метрах від банку, прямо на газоні, можна було побачити багато купюр номіналом 100 гривень. Місце оточили і ретельно охороняли правоохоронці. Скільки вдалося забрати з собою грабіжникам ще належить встановити.

Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор

У Києві ввели поліцейську операцію "Сирена". За словами очевидців, підривники втекли в бік станції метро "Славутич" на автомобілі Volkswagen Passat старої моделі. Транспортний засіб орієнтування розшукують правоохоронці. На місці працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події та сума вкрадених готівки встановлюються.

(Новина доповнена інформацією Нацполіціі і фото)

Як повідомили в прес-службі поліції Києва, банкомат у відділенні "Ощадбанку" на вулиці Ентузіастів у Києві підірвали за допомогою газо-повітряної суміші, сума збитку встановлюється .

Повідомляється, що під час вибуху банкомату люди не постраждали. Але пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі, в якій розташована фінансова установа.

Правоохоронці, які прибули за викликом, оглянули місце події, опитали свідків і вилучили записи з камер відеоспостереження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) КК. Поліція розшукує зловмисників.

Як повідомляли Українські Новини, мажори на Porshe пограбували валютообменник в Києві. Раніше в продуктовому магазині під Дніпром сталося пограбування століття - злочинці вкрали банкомат з 350 тис гривень. Тим часом, в Запоріжжі в житловому будинку прогримів вибух: підірвали і пограбували банкомат Приватбанку.