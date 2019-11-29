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29 листопада 2019, пʼятниця, 21:14 46
Політика 2019-11-29T23:00:02+02:00
Українські Новини
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах

Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах

Учитель, Зарплати вчителям, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зарплата вчителя має напряму залежати від кількості учнів у класі. Про це повідомляє портал "Освіта".

"Ситуацію, коли через  неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - наводить слова Гончарука портал "Освіта".


Також він зазначив, що після застосування принципу «гроші ходять за школярем» не виникатимуть ситуації, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде.

Також у Кабміні розповіли,що мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів з 2023.

Тим часом Зеленський доручив Кабміну негайно вирішити питання із затримкою зарплат вчителів і лікарів.

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