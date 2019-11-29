Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зарплата вчителя має напряму залежати від кількості учнів у класі. Про це повідомляє портал "Освіта".

"Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - наводить слова Гончарука портал "Освіта".



Також він зазначив, що після застосування принципу «гроші ходять за школярем» не виникатимуть ситуації, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.



Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде.



Також у Кабміні розповіли,що мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів з 2023.



Тим часом Зеленський доручив Кабміну негайно вирішити питання із затримкою зарплат вчителів і лікарів.