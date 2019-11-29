Кота Віктора не пустили на літак через зайву вагу і відправили в спортзал

На початку листопада в соціальних мережах здобув популярність кіт на ім'я Віктор, якому не вдалося пройти реєстрацію на рейс через свою вагу - при максимально допустимих 8 кг улюбленець важив 10 кг. Щоб вирішити цю проблему, господар кота вирішив записати його у фітнес-клуб. Про це повідомляється в офіційному акаунті фітнес-клубу ALLIANCE в Instagram.

Так, через майже місяць після провальної спроби пройти реєстрацію на рейс, господар Віктора прийняв рішення віддати його на заняття спортом у фітнес-клуб.

Товстий кіт Віктор. Фото: Instagram/ALLIANCE

"Гучна історія з товстим котом, який не пройшов реєстрацію на рейс через те, що важив 10 кг замість максимально можливих восьми, а також санкцій з боку Аерофлоту до господаря кота і виключення його з бонусної програми не залишила байдужим і "ALLIANCE" з партнерами", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що кіт жив поверхом вище засновника фітнес-клубу, в який його віддав господар.

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