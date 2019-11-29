підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новини
  • Життя
  • Кота Віктора не пустили на літак через зайву вагу і відправили в спортзал
29 листопада 2019, пʼятниця, 20:28 5
Життя 2019-11-29T21:00:01+02:00
Українські Новини
Кота Віктора не пустили на літак через зайву вагу і відправили в спортзал

Кота Віктора не пустили на літак через зайву вагу і відправили в спортзал

товсті коти, Тварини
Товстий кіт Віктор. Фото: Instagram/ALLIANCE
Товстий кіт Віктор. Фото: Instagram/ALLIANCE

На початку листопада в соціальних мережах здобув популярність кіт на ім'я Віктор, якому не вдалося пройти реєстрацію на рейс через свою вагу - при максимально допустимих 8 кг улюбленець важив 10 кг. Щоб вирішити цю проблему, господар кота вирішив записати його у фітнес-клуб. Про це повідомляється в офіційному акаунті фітнес-клубу ALLIANCE в Instagram.

Так, через майже місяць після провальної спроби пройти реєстрацію на рейс, господар Віктора прийняв рішення віддати його на заняття спортом у фітнес-клуб.

Товстий кіт Віктор. Фото: Instagram/АЛЬЯНС Товстий кіт Віктор. Фото: Instagram/ALLIANCE

"Гучна історія з товстим котом, який не пройшов реєстрацію на рейс через те, що важив 10 кг замість максимально можливих восьми, а також санкцій з боку Аерофлоту до господаря кота і виключення його з бонусної програми не залишила байдужим і "ALLIANCE" з партнерами", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що кіт жив поверхом вище засновника фітнес-клубу, в який його віддав господар.

Як повідомляли Українські Новини, в Євросоюзі хотіли заборонити котам ходити, де вони хочуть - але передумали.

Раніше в Україні в Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей.

Також товсту кішку Шлакоблок все-таки змусили зайнятися спортом: реакція тварини безцінна.

Більше новин про: товсті коти Тварини

Архів
Новини
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності 20:08
Загострення в зоні ООС: у п'ятницю Донбасі загинув військовий 19:58
НАБУ знає, де знаходяться екс-керівники VAB банку, але оголосило їх у розшук, – адвокат 19:58
Майже за рік турпотік з України до Туреччини зріс до 1,5 млн туристів 19:45
Гончарук пообіцяв оцифрувати всю Україну в наступному році 19:37
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
більше новин
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок 18:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok