Кота Віктора не пустили на літак через зайву вагу і відправили в спортзал

На початку листопада в соціальних мережах здобув популярність кіт на ім'я Віктор, якому не вдалося пройти реєстрацію на рейс через свою вагу - при максимально допустимих 8 кг улюбленець важив 10 кг. Щоб вирішити цю проблему, господар кота вирішив записати його у фітнес-клуб. Про це повідомляється в офіційному акаунті фітнес-клубу ALLIANCE в Instagram. Так, через майже місяць після провальної спроби пройти реєстрацію на рейс, господар Віктора прийняв рішення віддати його на заняття спортом у фітнес-клуб. Товстий кіт Віктор. Фото: Instagram\/ALLIANCE "Гучна історія з товстим котом, який не пройшов реєстрацію на рейс через те, що важив 10 кг замість максимально можливих восьми, а також санкцій з боку Аерофлоту до господаря кота і виключення його з бонусної програми не залишила байдужим і "ALLIANCE" з партнерами", - йдеться в повідомленні. Також стало відомо, що кіт жив поверхом вище засновника фітнес-клубу, в який його віддав господар. Як повідомляли Українські Новини, в Євросоюзі хотіли заборонити котам ходити, де вони хочуть - але передумали. Раніше в Україні в Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей. Також товсту кішку Шлакоблок все-таки змусили зайнятися спортом: реакція тварини безцінна.