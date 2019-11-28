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  • В Евросоюзе хотели запретить котам ходить, где они хотят - но передумали
28 ноября 2019, четверг, 20:08 241
Европа 2019-11-28T20:45:02+02:00
Українські Новини
В Евросоюзе хотели запретить котам ходить, где они хотят - но передумали

В Евросоюзе хотели запретить котам ходить, где они хотят - но передумали

Коты, кот, Евросоюз
Коты, котята, сон. Фото: ladyshelan.ru
Коты, котята, сон. Фото: ladyshelan.ru

Европейский Союз не будет запрещать свободное перемещение котов на открытом воздухе, как это предложили сделать ученые Университета Тилбурга с целью якобы защиты вымирающих птиц и окружающей среды. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Чиновник ЕС заявил, что блокирование является "защитником права на свободное передвижение - в частности, котов", и "категорически" отрицает, что когда-нибудь заставит содержать котов в помещении или на поводке, как предлагает одно научное исследование.

Чуть ранее ученые Университета Тилбурга написали в оксфордском журнале, что домашние коты, которые свободно перемещаются, "влияют на биоразнообразие в связи с хищничеством, конкуренцией, болезнями и гибридизацией", и добавили, что хищническое влияние – более сильное, чем обычно считают.

Они аргументировали, что законы и директивы ЕС могут заставить владельцев держать кошек в помещении или на поводке на улице.

Как сообщали Українські Новини, а в Украине в Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей.

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