В Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей

В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook.

"Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе", - заявили волонтеры.

Также в обществе защиты животных рассказали, что уличный кот, живший в одном из местных дворов, ранее исчез, а потом появился израненный. Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он заполучил вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.

А вот ранее дворцовый кот премьер-министра Великобритании Ларри стал одним из самых знаменитых котов на Даунинг-стрит. У него есть собственный неофициальный аккаунт в Twitter. В 2011 году ему посвятили книгу "Дневники Ларри".

Также ранее сообщалось, что кот Ларри может лишиться своей почетной должность из-за курьезного инцидента.