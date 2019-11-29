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29 листопада 2019, пʼятниця, 18:27 13
Транспорт 2019-11-29T21:00:03+02:00
Українські Новини
Оприлюднено топ-10 найбільш пунктуальних авіакомпаній в Україні

Оприлюднено топ-10 найбільш пунктуальних авіакомпаній в Україні

МАУ, Роза вітрів, Ernest Airlines, Wizz Air, Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Lufthansa, Belavia, Austrian Airlines, AirBaltic, Ryanair
Літак. Фото: pixabay.com
Літак. Фото: pixabay.com

В 2019 році 80% українських рейсів іноземних авіаперевізників були виконані за розкладом.

В той час, як багато авіакомпанії пропонують знижки на перельоти в Чорну п'ятницю, Державна авіаційна служба України опублікувала рейстинг пунктуальності, повідомляє FlyHelp Ukraine.

Найбільш пунктуальними (серед тих, які виконали більше 100 рейсів в місяць) стали:

  1. Ryanair - 89,8% за розкладом з 332 рейсів;
  2. AirBaltic - 89,8% (з 137)
  3. Austrian Airlines - 87,4% (з 151)
  4. Belavia - 86,1% (з 238)
  5. Lufthansa - 81,8% (із 181)
  6. Turkish Airlines - 81,7% (з 273)
  7. Pegasus - 79,8% (з 119)
  8. Wizz Air - 79,1% (з 584)
  9. LOT Polish Airlines - 77,1% (з 345)
  10. Ernest Airlines - 50,4% (з 133)

Серед українських авіаперевізників найбільш пунктуальною виявилася Роза Вітрів (87,4% за розкладом з 525 рейсів). А показник МАУ становить 84,7%, але це рекордсмен за кількістю виконаних рейсів у жовтні - 2890.

Як повідомляли Українські Новини, державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") заявляє, що фінансові зобов'язання авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перед підприємством становлять 1 млрд гривень.

МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.

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