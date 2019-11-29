Оприлюднено топ-10 найбільш пунктуальних авіакомпаній в Україні

В 2019 році 80% українських рейсів іноземних авіаперевізників були виконані за розкладом.

В той час, як багато авіакомпанії пропонують знижки на перельоти в Чорну п'ятницю, Державна авіаційна служба України опублікувала рейстинг пунктуальності, повідомляє FlyHelp Ukraine.

Найбільш пунктуальними (серед тих, які виконали більше 100 рейсів в місяць) стали:

Ryanair - 89,8% за розкладом з 332 рейсів; AirBaltic - 89,8% (з 137) Austrian Airlines - 87,4% (з 151) Belavia - 86,1% (з 238) Lufthansa - 81,8% (із 181) Turkish Airlines - 81,7% (з 273) Pegasus - 79,8% (з 119) Wizz Air - 79,1% (з 584) LOT Polish Airlines - 77,1% (з 345) Ernest Airlines - 50,4% (з 133)

Серед українських авіаперевізників найбільш пунктуальною виявилася Роза Вітрів (87,4% за розкладом з 525 рейсів). А показник МАУ становить 84,7%, але це рекордсмен за кількістю виконаних рейсів у жовтні - 2890.

Як повідомляли Українські Новини, державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") заявляє, що фінансові зобов'язання авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перед підприємством становлять 1 млрд гривень.

МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.