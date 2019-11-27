Черная пятница: какие авиакомпании предлагают скидки на перелеты

Уже 28 ноября, в Черную пятницу, во всем мире стартуют грандиозные распродажи. В этот день можно купить практически все со скидкой до 90%. Некоторые маркетологи идут еще дальше и устраивают распродажи не на один день. Если товары вас мало интересуют, можно обратить внимание на авиабилеты, ведь путешествий много не бывает. Так, много компаний мира устраивают распродажи на авиабилеты.

Українські Новини расскажут, какие авиакомпании предлагают скидки на перелеты.

Черная пятница в Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал масштабную распродажу. С 24 ноября по 3 декабря авиакомпания предлагает билеты от 9,99 евро. Период путешествия с декабря 2019 года по февраль 2020.

Скидки от LOT

Авиакомпании LOT в течение недели скидок предлагает три промокода со скидкой 15% на все перелеты по Европе и Ближнему Востоку, а таже 10% скидку на перелеты в Америку и Азию. Воспользоваться промокодами можно в период с 25 ноября по 30 ноября для путешествий с 1 января по 31 марта

Черная пятница от AirAsia

Авиакомпания AirAsia уже запустила неделю распродаж к Черной пятнице, в рамках которой предлагает билеты в Азию со скидкой до -70%.

Распродажа от Vueling

Испанский лоукостер Vueling также подготовил сюрприз к Черной пятнице. Цены на билеты по Европе стартуют от 9,99 евро. Купить их можно с 25 ноября по 2 декабря. Период путешествий с 8 января по 24 октября. В стоимость тарифа включена ручная кладь.

Скидки от МАУ

Украинская авиакомпания МАУ объявила недельную распродажу. Цены на билеты продают со скидкой 50% почти на все направления.

Как сообщали Українські Новини, в Черную пятницу лучшие скидки ожидаются на товары прошлых сезонов, здесь действительно можно прогнозировать обвал до 70-90%.

Тем временем сотни брендов призывают отказаться от покупок в Черную пятницу-2019.