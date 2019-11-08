МАУ Коломойского не выплатила госпредприятию миллиард гривен

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что финансовые обязательства авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед предприятием составляют 1 млрд гривен.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора "Украэроруха" Андрей Ярмак в интервью изданию "Центр транспортных стратегий", передают Українськi Новини.

"Общий порядок цифр такой, однако эта сумма включает и плату за предоставленные услуги, и штрафные санкции, и текущие платежи", - ответил он на вопрос журналиста о долге МАУ в размере 1 млрд гривен.

По словам Ярмака, после его назначения на должность врио директора "Украэроруха", предприятие активизировало диалог с МАУ, и авиакомпания возобновила проплаты.

При этом "Украэрорух" ожидает предложений от МАУ о том, каким образом авиакомпания планирует реструктуризовать имеющиеся финансовые обязательства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ объявила о закрытии рейсов в Амман, Минск и Ригу с 16 ноября на период зимней навигации 2019/2020 года в связи с отрицательной рентабельностью.

МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом авиакомпания МАУ увеличила убыток в 8,9 раза до 2,696 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Стоимость активов компании на конец 2018 года составила 4,645 млрд гривен, долгосрочных обязательств - 433,49 млн гривен, текущие обязательства - 9,452 млрд гривен.

Авиакомпания выполняет более 1 100 регулярных рейсов в неделю и соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ.

Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.