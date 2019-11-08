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08 ноября 2019, пятница, 16:00 129
Транспорт 2019-11-08T16:05:48+02:00
Українські Новини
МАУ Коломойского не выплатила госпредприятию миллиард гривен

МАУ Коломойского не выплатила госпредприятию миллиард гривен

Авиалинии, МАУ, Украэрорух, Игорь Коломойский

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что финансовые обязательства авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед предприятием составляют 1 млрд гривен.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора "Украэроруха" Андрей Ярмак в интервью изданию "Центр транспортных стратегий", передают Українськi Новини.

"Общий порядок цифр такой, однако эта сумма включает и плату за предоставленные услуги, и штрафные санкции, и текущие платежи", - ответил он на вопрос журналиста о долге МАУ в размере 1 млрд гривен.

По словам Ярмака, после его назначения на должность врио директора "Украэроруха", предприятие активизировало диалог с МАУ, и авиакомпания возобновила проплаты.

При этом "Украэрорух" ожидает предложений от МАУ о том, каким образом авиакомпания планирует реструктуризовать имеющиеся финансовые обязательства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ объявила о закрытии рейсов в Амман, Минск и Ригу с 16 ноября на период зимней навигации 2019/2020 года в связи с отрицательной рентабельностью.

МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом авиакомпания МАУ увеличила убыток в 8,9 раза до 2,696 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Стоимость активов компании на конец 2018 года составила 4,645 млрд гривен, долгосрочных обязательств - 433,49 млн гривен, текущие обязательства - 9,452 млрд гривен.

Авиакомпания выполняет более 1 100 регулярных рейсов в неделю и соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ.

Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.

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