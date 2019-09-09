МАУ рассчитывает выйти на прибыль в 2020

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета авиакомпании Арон Майберг в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы предполагаем, что по результатам 2020 года она (авиакомпания) должна значительно улучшить свою ситуацию, и задача, которая ставится акционерами компании, - это вернуться в зону прибыльности", - сказал он.

При этом Майберг отметил, что компания улучшила свои финансовые показатели в 2019 году, однако пока ей не удалось выйти на прибыльность.

По его мнению, основными проблемами авиакомпании и других перевозчиков является отсутствие национальных приоритетов развития авиационного транспорта, стоимость аэронавигационных услуг выше среднеевропейских (за 1 среднемагистральный рейс выше на 350 долларов и за 1 дальнемагистральный - на 990 долларов), взимается акциз на авиационное топливо, что увеличивает стоимость топлива на 32 доллара за тонну.

Также среди негативных факторов Майберг выделяет высокую стоимость заемного капитала для украинских авиакомпаний (в среднем на 8% выше по сравнению с зарубежными перевозчиками), отсутствие долгосрочного финансирования, недостаточная инфраструктура региональных аэропортов, малоразвитая система интеграции разных видов транспорта, НДС на внутренних рейсах.

Кроме того, он заявил, что дополнительные расходы компании на облет воздушного пространства (Крым, неподконтрольная часть Донбасса и Россия), уплату акциза на авиационное топливо и завышенных ставок за аэронавигационные услуги составили 216 млн долларов с 2014 по 2019 год.

Майберг считает, что, если властям не удастся решить данные вопросы, компания может в дальнейшем только нарастить убытки.

Как сообщали Українськi Новини, убытки МАУ выросли почти в 9 раз в 2018.

МАУ пообещали не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.