Снігопади та ожеледиця: в Україні оголосили штормове попередження

На початку грудня, 2 і 3 грудня, в більшості областей України оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов, про яке раніше вже попереджали синоптики.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Укргідрометцентру.

"2-3 грудня погіршення погодних умов: вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см", - йдеться в ньому.

Також повідомляється, що в Карпатах очікується значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см. Рятувальники попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

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