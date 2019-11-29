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29 листопада 2019, пʼятниця, 16:47 16
Силові структури 2019-11-29T17:00:01+02:00
Українські Новини
СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні"

СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні"

Укргазвидобування, Обшуки, СБУ, Нацполіція

Служба безпеки України і Національна поліція провели обшуки в державній газодобувної компанії "Укргазвидобування".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Вранці 29 листопада 2019 в апараті управління компанії пройшов обшук органами Національної поліції і Служби безпеки України", - йдеться в ньому.

Наголошується, що під час обшуку була вилучена комп'ютерна техніка, при цьому постановою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався.

Також повідомляється, що зі свого боку "Укргазвидобування" співпрацювала з представниками правоохоронних органів і надавала всю необхідну документацію.

При цьому джерело в СБУ повідомило, що Нацполіція проводить обшуки і все відбувається у рамках чинного законодавства.

При цьому джерело зазначило, що подробиці стануть відомі після завершення слідчих дій.

Як повідомляли Українські Новини, рахунки "Укргазвидобування" заблоковані.

Раніше підозрювану в крадіжці газу "Укргазвидобування" затримали в "Борисполі".

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