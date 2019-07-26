Подозреваемую в хищении газа "Укргаздобычи" задержали в "Борисполе"

Правоохранители задержали находящуюся в розыске с 2016 года подозреваемую в хищении природного газа в государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча".

Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с АО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в нем.

Она подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) под процессуальным руководством САП подало ходатайство в суд о применении меры пресечения в отношении подозреваемой.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Печерский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно гражданку Ирину Мусиенко, экстрадированную из Черногории как подозреваемую по "газовому делу" депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный).

Также в 2018 "Укргаздобыча" сократила прибыль на 11% до 27,1 млрд гривен, а "Укртрансгаз" закупит 354 млн куб. м газа за 2,5 млрд гривен.