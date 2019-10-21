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21 октября 2019, понедельник, 18:47 30
Экономика 2019-10-21T18:58:09+03:00
Українські Новини
Счета "Укргаздобычи" заблокированы

Счета "Укргаздобычи" заблокированы

Счета, Укргаздобыча, Блокировка, банковские счета
"Укргаздобыча" Фото: dengi.ua

Суд заблокировал счета государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" после того, как в помещении компании проводились обыски.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

"Счета заблокированы со второй половины дня 17 октября", - сообщили в пресс-службе.

При этом в "Укргаздобыче" сообщили, что производство работает в штатном режиме.

Ранее компания просила Кабинет Министров и Офис Президента провести проверку работников Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины, чтобы не допустить взыскание с "Укргаздобычи" в пользу ООО "Фингруп фактор" сумы, которая превышает 215 млн гривен, вследствие возможных незаконных действий со стороны фонда.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году "Укргаздобыча" сократила чистую прибыль на 10,95%, или на 3,337 млрд гривен, до 27,135 млрд гривен.

Чистый доход компании в 2018 году увеличился на 5,16%, или на 3,877 млрд гривен, до 78,97 млрд гривен в сравнении с аналогичным показателем 2017 года.

"Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для потребностей населения. 100% акций компании принадлежит "Нефтегазу".

Тем временем подозреваемую в хищении газа "Укргаздобычи" задержали в "Борисполе".

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