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Зовнішня політика 2019-11-29T18:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський і Путін можуть обговорити транзит газу в Парижі, - Пєсков

Зеленський і Путін можуть обговорити транзит газу в Парижі, - Пєсков

транзит газу, Дмитро Пєсков, Володимир Зеленський, Володимир Путін
Газопровід. Фото: interpolit.ru
Газопровід. Фото: interpolit.ru

Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін можуть обговорити питання транзиту російського газу через територію України 9 грудня в Парижі (Франція).

Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства "ТАСС" з посиланням на слова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, передають Українські Новини.

"Йде двосторонній процес, як про це домовилися президенти під час недавнього телефонного спілкування. В цілому є розуміння, що спочатку на робочому рівні повинні відбутися ґрунтовні переговори. Якщо будуть залишатися проблемні питання, за якими не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч в Парижі (9 грудня), де вони так чи інакше будуть мати можливість удвох поспілкуватися, з тим, щоб торкнутися там і газової тематики", - повідомив Пєсков.

При цьому він відмовився відповідати на питання про можливу ціну російського газу для України в рамках цих переговорів.

"Під час комерційних переговорів говорити про якісь цифри з боку, не будучи учасником переговорів, було б неправильно і нерозумно. Тому не будемо зараз давати ніяких пояснень про умови, з якими сторони виступають, ні оцінювати перспективи. Давайте дочекаємося підсумків цих контактів", - підсумував Пісків.

Як повідомляли Українські Новини, Минекоенерго назвало попередню дату тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Раніше "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020.

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