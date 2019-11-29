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29 листопада 2019, пʼятниця, 15:59 4
Зовнішня політика 2019-11-29T16:30:01+02:00
Українські Новини
За минулий рік на Донеччині зафіксували 22 тисячі обстрілів і смерть 43 цивільних осіб, - місія ОБСЄ

За минулий рік на Донеччині зафіксували 22 тисячі обстрілів і смерть 43 цивільних осіб, - місія ОБСЄ

Донбас, КПВВ, Бойовики, Обстріли, СММ ОБСЄ
Військові на Донбасі. Фото: Facebook/ОНС
Військові на Донбасі. Фото: Facebook/ОНС

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ), яку бойовики не пустили на свої блокпости, зафіксувала з початку 2018 року 22 тис. обстрілів в районі пунктів пропуску на Донбасі і загибель через них 3 цивільних і поранення 7, а також смерть ще 40 цивільних безпосередньо на пунктах пропуску з природних причин.

Про це йдеться в звіті ОБСЄ, передають Українські Новини.

"За звітний період (21 січня 2018 - 31 жовтень 2019) СММ зафіксувала близько 22 тис. порушень режиму припинення вогню в межах 5 км від контрольно-пропускних пунктів. Місія також підтвердила десять жертв серед цивільного населення в їх околицях, троє з яких загинули. З початку 2018 року 40 цивільних осіб, в основному літніх людей, померли з природних причин, таких як інсульти і серцеві напади, поки чекали перетину лінії зіткнення", - сказано в ньому.

У звіті говориться, що щодня лінію зіткнення перетинають кілька десятків тисяч громадян для отримання доступу до пенсій, соціальних послуг і пільг, охорони здоров'я, для купівлі продуктів і товарів або відвідування членів сім'ї.

За даними Державної прикордонної служби, в 2018 році громадяни перетинали лінію розмежування 13,5 млн разів, в той час як у 2016 - 8,5 млн, при цьому в 2019 році тенденція зростання зберігається.

Водночас вони стикаються з такими ризиками, як порушення режиму припинення вогню, міни та боєприпаси, які не вибухнули.

ОБСЄ зазначає, що через низьку пропускну спроможність пунктів пропуску громадяни змушені очікувати в довгих чергах, а самі КПВВ непридатні для суворих погодних умов і не передбачають надання медичної допомоги на місці.

"Впровадження електронних дозволів без обмеження часу є одним з правових заходів, які можуть посприяти полегшенню перетину цивільними особами. СММ також бачить потребу в безперервній системі перевезень на відміну від багатьох етапів транспортування і перевірки документів на сьогодні", - йдеться в звіті.

Також організація підкреслює гостру необхідність у відкритті додаткових 5 пунктів пропуску, особливо в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі проводять перепис населення. Раніше на конференції ОБСЄ поскаржилися на прес-карти Зеленського для обмеження прав журналістів.

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