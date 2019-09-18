подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 сентября 2019, среда, 15:00 15
СМИ 2019-09-18T15:00:22+03:00
Українські Новини
На конференции ОБСЕ пожаловались на пресс-карты Зеленского для ограничения прав журналистов

На конференции ОБСЕ пожаловались на пресс-карты Зеленского для ограничения прав журналистов

Ольга Семченко. Фото: vesti.ua
Ольга Семченко. Фото: vesti.ua

Сегодня, 18 сентября, участники Совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит в Варшаве (Польша), обсуждают вопросы безопасности журналистов. Председатель Совета директоров Медиахолдинг "Вести Украина" Ольга Семченко призвала ОБСЕ дать оценку первым шагам новой украинской власти, в частности, процессу формирования нового регуляторного органа для средств массовой информации (СМИ).

Об этом сообщило интернет-издание "Вести".

"5 лет в Украине культивировалось деление журналистов на "правильных" и "неправильных". Неправильных можно было избивать, запугивать, громить редакции. И это фактически санкционировалось государством. Я представляю одно из таких СМИ с многомиллионной аудиторией, которое прошлой властью было отнесено в категорию "неправильных". Мы пережили все – и обыски, и погромы, и захват нашего офиса в центре Киева. И самое страшное – смерь наших журналистов Вячеслава Веремия и Павла Шеремета", - сказала Семченко.

В ходе выступления глава медиахолдинга "Вести Украина" подчернула, что после президентских выборов и смены власти журналисты возлагают надежду на изменения и "оттепель" в сфере свободы слова, а также приветствовали инициативу президента Зеленского по созданию Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов в Украине.

В то же время, Семченко выразила озабоченность идеями Офиса Президента Украины относительно создания национальной пресс-карты и непрозрачного выбора членов Совета по защите свободы слова.

"Журналистское сообщество получило по сути первую пощечину в свой адрес. В Совет по защите свободы слова пригласили без каких-либо понятных критериев тех же людей, которые все эти 5 лет делили украинских журналистов на тех самых "правильных" и "неправильных". Большинство (да, не все) в этом Совете не имеют достаточного мандата, да и морального права, представлять интересы всех украинских СМИ. Некоторые члены уже отказались принимать участие в деятельности этого совета", - уточнила Семченко.

Семченко порекомендовала ОБСЕ дать оценку таким шагам, чтобы новая украинская власть не повторила ошибок бывшего Президента Украины Петра Порошенко и содействовала настоящему саморегулированию украинских СМИ.

Больше новостей о: ОБСЕ Свобода слова Президент Украины Вести Владимир Зеленский пресс-карта Ольга Семченко Медиахолдинг "Вести Украина"

Архив
Новости
Украина будет договариваться с Европой о масштабном транзите газа на 10 лет 15:02
Избитый замглавы КГГА Слончак в тяжелом состоянии, но дал показания полиции 15:01
На конференции ОБСЕ пожаловались на пресс-карты Зеленского для ограничения прав журналистов 15:00
Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу "Роттердам+" 14:44
Контроль над "Магистральными газопроводами" получил Минфин 14:42
больше новостей
Гривна растет - доллар падает: чего ожидать в будущем 12:22
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию 19:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok