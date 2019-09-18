На конференции ОБСЕ пожаловались на пресс-карты Зеленского для ограничения прав журналистов

Сегодня, 18 сентября, участники Совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит в Варшаве (Польша), обсуждают вопросы безопасности журналистов. Председатель Совета директоров Медиахолдинг "Вести Украина" Ольга Семченко призвала ОБСЕ дать оценку первым шагам новой украинской власти, в частности, процессу формирования нового регуляторного органа для средств массовой информации (СМИ).

Об этом сообщило интернет-издание "Вести".

"5 лет в Украине культивировалось деление журналистов на "правильных" и "неправильных". Неправильных можно было избивать, запугивать, громить редакции. И это фактически санкционировалось государством. Я представляю одно из таких СМИ с многомиллионной аудиторией, которое прошлой властью было отнесено в категорию "неправильных". Мы пережили все – и обыски, и погромы, и захват нашего офиса в центре Киева. И самое страшное – смерь наших журналистов Вячеслава Веремия и Павла Шеремета", - сказала Семченко.

В ходе выступления глава медиахолдинга "Вести Украина" подчернула, что после президентских выборов и смены власти журналисты возлагают надежду на изменения и "оттепель" в сфере свободы слова, а также приветствовали инициативу президента Зеленского по созданию Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов в Украине.

В то же время, Семченко выразила озабоченность идеями Офиса Президента Украины относительно создания национальной пресс-карты и непрозрачного выбора членов Совета по защите свободы слова.

"Журналистское сообщество получило по сути первую пощечину в свой адрес. В Совет по защите свободы слова пригласили без каких-либо понятных критериев тех же людей, которые все эти 5 лет делили украинских журналистов на тех самых "правильных" и "неправильных". Большинство (да, не все) в этом Совете не имеют достаточного мандата, да и морального права, представлять интересы всех украинских СМИ. Некоторые члены уже отказались принимать участие в деятельности этого совета", - уточнила Семченко.

Семченко порекомендовала ОБСЕ дать оценку таким шагам, чтобы новая украинская власть не повторила ошибок бывшего Президента Украины Петра Порошенко и содействовала настоящему саморегулированию украинских СМИ.