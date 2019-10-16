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16 октября 2019, среда, 08:22 96
Общество 2019-10-16T08:22:01+03:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе проводят перепись населения

Боевики на Донбассе проводят перепись населения

ОБСЕ. Фото: OSCE
ОБСЕ. Фото: OSCE

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала проведение переписи населения на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 15 октября.

Отмечается, что 14 октября 12 человек из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения.

"В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, которые проводили перепись, сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", − указано в отчете ОБСЕ.

Также рядом с другим подобным заведением в Горловке четыре женщины сообщили наблюдателям, что перепись населения была хорошо освещена в СМИ, и жители получали SMS-сообщения.

В этот же день в Голубовке (бывший Кировск) и Лозовском двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных.

Напомним, что Украина выдвинула ряд требований в Минске: среди них роспуск "Л/ДНР" и полное прекращение огня.

Новую дату разведения сил в Минске не согласовали.

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