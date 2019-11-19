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19 ноября 2019, вторник, 10:26 240
Политика 2019-11-19T10:27:16+02:00
Українські Новини
Боевики не пустили ОБСЕ на свои блокпосты

Боевики не пустили ОБСЕ на свои блокпосты

ОБСЕ, Боевики, Блокпосты

На Донбассе неподалеку от неподконтрольных Украине Заиченко и Новоазовска на выходных сепаратисты не пустили наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ на свои блокпосты. Об этом сказано в отчет миссии, опубликованном во вторник, 19 ноября.

Отмечается, что 16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству Украины, 93 км на юг от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований в очередной раз отказали патрулям миссии в проезде на юг к н.п. Саханка (неподконтрольный правительству Украины, 97 км на юг от Донецка) и на запад к н.п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтролен Киеву, 92 км на юг от Донецка).

Причиной боевики назвали "опасные условия" и то, что "продолжаются работы по разминированию".

"16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км на юг от Донецка) члены российских вооруженных формирований отказывали патрулям миссии в проезде, ссылаясь на то, что "идут учения", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Кроме того, 17 ноября на блокпосте, расположенном на северо-восток от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км на северо-восток от Донецка), двое вооруженных боевиков "позволили патрулю миссии проехать только после проведения осмотра багажников автомобилей СММ".

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погиб воин 14-й ОМБр Юрий Хомик. Ранее в зоне ООС боевики совершили 13 обстрелов, один военнослужащий был ранен.

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