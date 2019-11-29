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29 листопада 2019, пʼятниця, 11:00 6
Європа 2019-11-29T12:28:39+02:00
Українські Новини
"Російський Крим" від Apple не влаштовує МЗС Польщі

"Російський Крим" від Apple не влаштовує МЗС Польщі

МЗС, Польша, Apple
Марчін Пшедач. Фото: Twitter/Marcin Przydacz
Марчін Пшедач. Фото: Twitter/Marcin Przydacz

Після того як Apple виправив карти в Росії і вказав Крим російським, польский чиновник висловив своє величезне розчарування діями компанії Apple.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач заявив про підтримку України після того, як компанія Apple позначила анексований Крим як російську територію в своїх додатках.

Він зазначив, що те, що Крим не є російською територією - "очевидний факт".

"Дозвольте мені приєднатися до України, висловлюючи розчарування діями Apple по Криму, визначеного компанією як російська територія. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам Apple", - написав заступник глави польського МЗС.

Раніше Українські Новини писали, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією в своїх додатках і додав, що міжнародна політика явно не найсильніша сторона корпорації Стіва Джобса.

Нагадаємо, ООН висунули нову вимогу до Росії щодо свободи слова в Криму.

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