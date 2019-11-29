Рубль в обмінниках перед вихідними підскочив

У п'ятницю, 29 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 28 листопада, виріс на 2 копійки до 3,45 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Курс продажу рубля до гривні зріс на 1 копійку і становить 3,83 гривень за 10 рублів. Курс рубля 29 листопада в обмінниках Києва: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,45 3,83 Максимальний 3,71 5,00 Мінімальний 2,30 3,70 Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 1 коп. до 24,00 UAH\/USD. НБУ обвалив гривню на вихідні: офіційний курс валют до 1 грудня. Тим часом, до Нового року гривня може обвалитися: долар може підскочити до 30 UAH\/USD.