Для головної новорічної ялинки на Софійській площі довелося зрізати 400 сосен

Тим часом поки у Києві вже почали встановлювати головну новорічну ялинку та різдвяне містечко, стало відомо, звідки в цьому році привезуть хвойні дерева для складання ялинки на Софіївській площі. Вона буде зібрана з безлічі гілок, які підготувало Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Про це повідомляє прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства на сторінці Facebook.

Для головної новорічної ялинки України дерева заготовляли в Поташнянскому лісництві Радомишльського району Житомирщини та в Вінницькій області. Зокрема, у Житомирі для цього зрізали 400 сосен розміром від одного до чотирьох метрів.

За словами лісничого Юрія Целованського, сосни різних розмірів заготовляли протягом трьох днів. В Київ їх повезуть на цьому тижні.

"Це вже третій чи четвертий рік замовлення прийшло. Раніше ми робили з 2003-го по 2005-й роки, так само на центральну ялинку, і в цьому році у нас знову замовили. Ялинки будуть відправлені до Києва у четвер (28 листопада) або в п'ятницю (29 листопада)", - розповів він.

Раніше Українські Новини писали, що в Україні відкрили сезон продажу новорічних ялинок, а також про те, у скільки українцям обійдеться живе дерево на Новий рік.