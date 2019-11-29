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29 листопада 2019, пʼятниця, 10:40 5
Суспільство 2019-11-29T14:00:04+02:00
Українські Новини
Для головної новорічної ялинки на Софійській площі довелося зрізати 400 сосен

Для головної новорічної ялинки на Софійській площі довелося зрізати 400 сосен

новорічна ялинка, Житомир, Софіївська площа, Новий рік
Сосни для головної ялинки. Фото: Інформатор
Сосни для головної ялинки. Фото: Інформатор

Тим часом поки у Києві вже почали встановлювати головну новорічну ялинку та різдвяне містечко, стало відомо, звідки в цьому році привезуть хвойні дерева для складання ялинки на Софіївській площі. Вона буде зібрана з безлічі гілок, які підготувало Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Про це повідомляє прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства на сторінці Facebook.

Для головної новорічної ялинки України дерева заготовляли в Поташнянскому лісництві Радомишльського району Житомирщини та в Вінницькій області. Зокрема, у Житомирі для цього зрізали 400 сосен розміром від одного до чотирьох метрів.

За словами лісничого Юрія Целованського, сосни різних розмірів заготовляли протягом трьох днів. В Київ їх повезуть на цьому тижні.

"Це вже третій чи четвертий рік замовлення прийшло. Раніше ми робили з 2003-го по 2005-й роки, так само на центральну ялинку, і в цьому році у нас знову замовили. Ялинки будуть відправлені до Києва у четвер (28 листопада) або в п'ятницю (29 листопада)", - розповів він.

Раніше Українські Новини писали, що в Україні відкрили сезон продажу новорічних ялинок, а також про те, у скільки українцям обійдеться живе дерево на Новий рік.

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