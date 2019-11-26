В Киеве началась установка главной новогодней елки: дата начала работы рождественского городка

Во вторник, 26 ноября, на Софийской площади в Киеве началась установка новогодней елки, стоимость игрушек и иллюминации для которой составит 2,7 млн гривен, сообщает ТСН.

В столице начали монтировать подставку-стержень для елки. В этом году это будет не одно большое дерево, а "наборная" елка из нескольких сотен небольших деревьев. Также на площади появились конструкции для сцены.

Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а торжественное зажжение главной елки страны - 19 декабря. В этот же день зажгут 12 елок в 10 районах Киева.

Елка. Фото: ТСН

Как сообщали Українські Новини, в честь новогодних праздников в Киеве собираются ограничить движение и стало известно, где и в какие дни стоит ожидать пробок.

Так как украшенная елка является неотъемлимой частью декора к Новому году, важно правильно подобранный дизайн, который будет отображать настроение и атмосферу в доме. Для привлечения достатка и удачи в год крысы, при декорировании праздничной ели необходимо учитывать много разных нюансов.