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26 ноября 2019, вторник, 17:37 29
Общество 2019-11-26T17:42:04+02:00
Українські Новини
В Киеве началась установка главной новогодней елки: дата начала работы рождественского городка

В Киеве началась установка главной новогодней елки: дата начала работы рождественского городка

Новый год, Елка, Рождество, Софийская площадь
Монтаж елки. Фото: ТСН
Монтаж елки. Фото: ТСН

Во вторник, 26 ноября, на Софийской площади в Киеве началась установка новогодней елки, стоимость игрушек и иллюминации для которой составит 2,7 млн гривен, сообщает ТСН.

В столице начали монтировать подставку-стержень для елки. В этом году это будет не одно большое дерево, а "наборная" елка из нескольких сотен небольших деревьев. Также на площади появились конструкции для сцены.

Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а торжественное зажжение главной елки страны - 19 декабря. В этот же день зажгут 12 елок в 10 районах Киева.

Елка. Фото: ТСНЕлка. Фото: ТСН

Как сообщали Українські Новини, в честь новогодних праздников в Киеве собираются ограничить движение и стало известно, где и в какие дни стоит ожидать пробок

Так как украшенная елка является неотъемлимой частью декора к Новому году, важно правильно подобранный дизайн, который будет отображать настроение и атмосферу в доме. Для привлечения достатка и удачи в год крысы, при декорировании праздничной ели необходимо учитывать много разных нюансов.

Больше новостей о: Новый год Елка Рождество Софийская площадь

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