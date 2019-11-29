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29 листопада 2019, пʼятниця, 08:11 7
Суспільство 2019-11-29T11:45:04+02:00
Українські Новини
Київ "потонув" в густому тумані, видимість на дорогах сильно впала

Київ "потонув" в густому тумані, видимість на дорогах сильно впала

Київ, Туман у Києві

У Києві та області оголосили штормове попередження, очікується туман і зниження видимості. Про це повідомляється в повідомлення Укргідрометцентру.

Так, у Київській області 29 листопада очікують вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Також штормове повідомлення оголосили в Києві.

"29 листопада В більшості південних, центральних областей та в Сумській значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). Вранці в Україні місцями туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, сильні зливи і потепління до +14: на Чорну п'ятницю погода в Україні зміниться.

На вихідних в Україні очікується похолодання. Тим часом в кінці осені на зміну морозам і вітрам прийде різке потепління і дощі.

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