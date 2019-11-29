Київ "потонув" в густому тумані, видимість на дорогах сильно впала

У Києві та області оголосили штормове попередження, очікується туман і зниження видимості. Про це повідомляється в повідомлення Укргідрометцентру.

Так, у Київській області 29 листопада очікують вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Також штормове повідомлення оголосили в Києві.

"29 листопада В більшості південних, центральних областей та в Сумській значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). Вранці в Україні місцями туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, сильні зливи і потепління до +14: на Чорну п'ятницю погода в Україні зміниться.

На вихідних в Україні очікується похолодання. Тим часом в кінці осені на зміну морозам і вітрам прийде різке потепління і дощі.