Київ "потонув" в густому тумані, видимість на дорогах сильно впала

У Києві та області оголосили штормове попередження, очікується туман і зниження видимості. Про це повідомляється в повідомлення Укргідрометцентру. Так, у Київській області 29 листопада очікують вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Також штормове повідомлення оголосили в Києві. "29 листопада В більшості південних, центральних областей та в Сумській значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). Вранці в Україні місцями туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі. Як повідомляли Українські Новини, сильні зливи і потепління до +14: на Чорну п'ятницю погода в Україні зміниться. На вихідних в Україні очікується похолодання. Тим часом в кінці осені на зміну морозам і вітрам прийде різке потепління і дощі.