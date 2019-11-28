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28 листопада 2019, четвер, 22:32 11
Економіка 2019-11-29T00:45:02+02:00
Українські Новини
Українцям заборгували більше 3 мільярдів гривень невиплачених зарплат

Українцям заборгували більше 3 мільярдів гривень невиплачених зарплат

Держстат, Борги, заборгованість із заробітної плати

В Україні зросла сума заборгованості із зарплати станом на 1 листопада 2019 року і склала 3438,0 млн грн, що на 9,5% більше жовтневого показника. Про це повідомляє прес-служба Держстату.

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада склала 2281,8 млн грн, що на 311,7 млн грн (15,8%) більше, ніж місяць тому.

При цьому з початку року заборгованість із зарплати зросла на 30% (на 826,1), а для працівників економічно активних підприємств - на 56,7% (на 792,9 млн грн).

Як повідомляли Українські Новини, середня зарплата в Україні "перевалила" за 10 тисяч: медики отримують менше всіх.

Українці стали більш заможними, свідчать дані Держслужби статистики. Якщо порівнювати перші квартали і 2018 2019 років, середні доходи громадян зросли на 15,5% при інфляції за цей період 8,9%. Крім того, я 1 липня підвищили прожитковий мінімум.

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