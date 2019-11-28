Українські огірки коштують удвічі дорожче за імпортні: чому овоч злетів у ціні

В останній тиждень листопада ціни на імпортні тепличні огірки суттєво впали, це не завадило підняти ціни вітчизняним виробникам. У Львові імпортний огірок пропонується по 28-30 грн/кг, за тиждень ціни впали мінімум на третину. Натомість огірок з вітчизняних теплиць коштує 50-55 грн/кг, його вартість від початку листопада зросла мінімум в 2 рази, повідомляє "Інфо-Шувар".

Українські трейдери наголошують на тому, що вища вартість вітчизняної продукції є цілком обґрунтованою. По-перше, пропозиція українського тепличного огірка є значно меншою ніж імпортного, головний сезон збирання майже завершено. У загальній пропозиції частка вітчизняної продукції сьогодні не перевищує 30%. По-друге за вітчизняний огірок покупці дійсно готові платити в 1,5 рази вищу ціну завдяки кращому смаку та більш тривалому терміну зберігання

"В цьому сезоні ми суттєво збільшили імпорт, багато огірка завозилось до України в квітні та липні, коли на ринку вже була присутня продукція вітчизняного виробника. Зростання імпорту-це наслідок скорочення внутрішнього виробництва і справа не тільки в погодних умовах. В головних виробничих регіонах останні 2-3 роки поступово призупиняли діяльність дрібні виробники, люди виїжджали на заробітки за кордон. Крім того закривались "старі" промислові теплиці. В тім гарна новина в тому, що середня вартість тепличних огірків в Україні постійно зростає, маємо сподівання що це сприятиме відновленню виробництва в найближчі роки", - розповідає керівниця департаменту "Аналітика "Шувар" Тетяна Гетьман.

У 2019 році середня вартість тепличного огірка в Україні становила 26 грн/кг - це найвищий показник принаймні за останні 5 років.

Інфографіка: "Інфо-Шувар".

Як повідомляли Українські Новини, станом на літо ціна на огірки підскочила в 1,5 рази. Різке подорожчання огірків спровокувала спека.

Тим часом морква стрімко дешевшає.