Морковь стремительно дешевеет: в чем дело и как изменились цены

В то время как борщ существенно подешевел в ноябре, ц сообщает "Инфо-Шувар".

Украинские производители считают текущие цены неудовлетворительными. Текущая стоимость продукции ограничивает возможность поднятия заработной платы работниками за сбор моркови, поэтому некоторые фермеры вообще отказываются собирать урожай. Но проблемы прежде всего возникают с продукцией низкого качества, ее сегодня с поля трудно продать дороже 2,8-3,0 грн/кг. Качественная морковь продается из хозяйств на 25-30% дороже.

Инфографика: "Инфо-Шувар"

Украинские трейдеры, в свою очередь, отмечают, что предложение моркови в этом году довольно большое. С июля по середину ноября было продано более 55 тыс. тонн овощей "борщевого набора", среди которых доля моркови составляет около 10%.

Из-за снижения цены в ноябре в Украине даже перестали завозить морковь из Беларуси. С начала сезона Украина импортировала около 500 тонн моркови, для сравнения год назад, с ноября по октябрь включительно, потребность в импортной моркови составляла более 4 тыс. тонн. Снижение объемов импорта тоже говорит о том, что украинской моркови на рынке в этом сезоне значительно больше, чем в прошлом году. Впрочем, украинские трейдеры считают, что любые попытки вновь поднять цены на украинскую морковь спровоцируют очередную волну импорта. Например, Беларусь и Польша тоже собрали достаточно неплохой урожай, цены на морковь там в 1,5-2 раза ниже, чем год назад.

Раньше Українські Новини писали, как изменились цены на товары и услуги. Тем временем в октябре молочка подскочила в цене.