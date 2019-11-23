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23 ноября 2019, суббота, 14:50 204 Инфографика
Экономика 2019-11-23T14:50:02+02:00
Українські Новини
Морковь стремительно дешевеет: в чем дело и как изменились цены

Морковь стремительно дешевеет: в чем дело и как изменились цены

Морковь, Цены на продукты, цены на овощи, Борщевой набор
Морковь. Фото: ateximp
Морковь. Фото: ateximp

В то время как борщ существенно подешевел в ноябре, цены на украинскую морковь в ноябре снижаются быстрее, чем цены на другие овощи "борщевого набора". Морковь сегодня предлагается по 3,5-4,2 грн/кг. Это почти в 1,5 раза дешевле, чем в середине октября и в 2 раза ниже цен прошлого года, сообщает "Инфо-Шувар".

Украинские производители считают текущие цены неудовлетворительными. Текущая стоимость продукции ограничивает возможность поднятия заработной платы работниками за сбор моркови, поэтому некоторые фермеры вообще отказываются собирать урожай. Но проблемы прежде всего возникают с продукцией низкого качества, ее сегодня с поля трудно продать дороже 2,8-3,0 грн/кг. Качественная морковь продается из хозяйств на 25-30% дороже.

Инфографика: Инфографика: "Инфо-Шувар"

Украинские трейдеры, в свою очередь, отмечают, что предложение моркови в этом году довольно большое. С июля по середину ноября было продано более 55 тыс. тонн овощей "борщевого набора", среди которых доля моркови составляет около 10%.

Из-за снижения цены в ноябре в Украине даже перестали завозить морковь из Беларуси. С начала сезона Украина импортировала около 500 тонн моркови, для сравнения год назад, с ноября по октябрь включительно, потребность в импортной моркови составляла более 4 тыс. тонн. Снижение объемов импорта тоже говорит о том, что украинской моркови на рынке в этом сезоне значительно больше, чем в прошлом году. Впрочем, украинские трейдеры считают, что любые попытки вновь поднять цены на украинскую морковь спровоцируют очередную волну импорта. Например, Беларусь и Польша тоже собрали достаточно неплохой урожай, цены на морковь там в 1,5-2 раза ниже, чем год назад.

Раньше Українські Новини писали, как изменились цены на товары и услуги. Тем временем в октябре молочка подскочила в цене.

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