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26 августа 2019, понедельник, 09:10 11
Финансы 2019-08-26T09:10:21+03:00
Українські Новини
Огурцы в Украине подорожали на 30% за неделю: за год цена подскочила в 1,5 раза

Огурцы в Украине подорожали на 30% за неделю: за год цена подскочила в 1,5 раза

Огурцы. Фото: pixabay
Огурцы. Фото: pixabay

На прошлой неделе тепличные комбинаты Украины повысили цены на огурцы.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Рост цен, по словам участников рынка, по-прежнему был связан с сезонной нехваткой предложения, хотя, в некоторых хозяйствах уже приступили к уборке огурца второго севооборота. Кроме того, накануне праздничных выходных заметно выросла активность покупателей, что также способствовало удорожанию данной продукции.

Так, только с начала недели цена на тепличный огурец в Украине выросла в среднем на 29%, и сегодня комбинаты предлагают к продаже эту продукцию по цене 12-15 грн/кг ($0,48-0,60/кг). При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается весьма высоким.

Важно отметить, что удорожанию тепличных огурцов, помимо всего прочего, способствовало ограниченное предложение грунтовой продукции. Основную долю продукции открытого грунта сейчас представляет огурец невысокого качества, что повышает интерес покупателей к качественной продукции из теплиц.

Необходимо добавить, что в конце августа 2018 года тепличные огурцы украинские комбинаты предлагали к продаже в среднем в 1,5 раза дешевле, чем сегодня.

Как сообщали Українські Новини, аграрии прогнозируют, что страна может столкнуться с дефицитом картофеля.

Тем временем продукты из борщевого набора в июне подешевели на 19 гривен.

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