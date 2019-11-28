Тільки 2 з 5 жінок повністю задоволені сексом зі своїм партнером, - дослідження

Більшість пар відчувають серйозні проблеми в інтимних стосунках, а лише дві з п'яти жінок повністю задоволені сексом зі своїм партнером.

Про це свідчать дані нового дослідження, в якому брали участь 2000 британських громадян, пише Study Finds.

Згідно з дослідженням, проведеним в рамках недавнього Проекту Енн Саммерс "Задоволення від позитивних емоцій", чотири з п'яти жінок (81%) не можуть сказати своїм близьким, що у них недостатньо оргазмів. Також, лише дві з п'яти жінок (42%) повністю задоволені після сексу зі своїм партнером. При цьому, 52% чоловіків зазвичай задоволені після сексу з партнером.

Крім того, 20% учасниць дослідження дуже рідко або ніколи не досягають оргазму під час сексу.

В цілому, 49% пар говорять, що займаються сексом принаймні один раз на тиждень, а 19% займаються сексом два-три рази на тиждень. Водночас, згідно з відповідями дослідження, 10% британських пар ніколи не займаються сексом.

Водночас 59% учасників дослідження зазначили, що їм зручно говорити про свої сексуальні бажання зі своїм партнером, а 40% стверджують, що роблять це щотижня. Тим не менш, 20% учасниць зізнаються, що їм незручно обговорювати що-небудь сексуальне зі своїм партнером.

Учасників також запитували про їхні сексуальні фантазії. Найбільш поширеними були спроби зайняти нову позицію (24%) і використання секс-іграшок (20%). Серед жінок кожна п'ята говорить, що секс-іграшка - це їхня вища фантазія, водночас 37% всіх учасників кажуть, що ніколи їх не використовували.

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