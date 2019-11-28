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28 листопада 2019, четвер, 20:22 6
Життя 2019-11-28T21:07:42+02:00
Українські Новини
Тільки 2 з 5 жінок повністю задоволені сексом зі своїм партнером, - дослідження

Тільки 2 з 5 жінок повністю задоволені сексом зі своїм партнером, - дослідження

стосунки, соцопитування, Дослідження, секс-іграшки, Оргазм, Секс
Відносини. Фото: pixabay.com
Відносини. Фото: pixabay.com

Більшість пар відчувають серйозні проблеми в інтимних стосунках, а лише дві з п'яти жінок повністю задоволені сексом зі своїм партнером.

Про це свідчать дані нового дослідження, в якому брали участь 2000 британських громадян, пише Study Finds.

Згідно з дослідженням, проведеним в рамках недавнього Проекту Енн Саммерс "Задоволення від позитивних емоцій", чотири з п'яти жінок (81%) не можуть сказати своїм близьким, що у них недостатньо оргазмів. Також, лише дві з п'яти жінок (42%) повністю задоволені після сексу зі своїм партнером. При цьому, 52% чоловіків зазвичай задоволені після сексу з партнером.

Крім того, 20% учасниць дослідження дуже рідко або ніколи не досягають оргазму під час сексу.

В цілому, 49% пар говорять, що займаються сексом принаймні один раз на тиждень, а 19% займаються сексом два-три рази на тиждень. Водночас, згідно з відповідями дослідження, 10% британських пар ніколи не займаються сексом.

Водночас 59% учасників дослідження зазначили, що їм зручно говорити про свої сексуальні бажання зі своїм партнером, а 40% стверджують, що роблять це щотижня. Тим не менш, 20% учасниць зізнаються, що їм незручно обговорювати що-небудь сексуальне зі своїм партнером.

Учасників також запитували про їхні сексуальні фантазії. Найбільш поширеними були спроби зайняти нову позицію (24%) і використання секс-іграшок (20%). Серед жінок кожна п'ята говорить, що секс-іграшка - це їхня вища фантазія, водночас 37% всіх учасників кажуть, що ніколи їх не використовували.

Як повідомляли Українські Новини, вчені визначили, які продукти підвищують сексуальний потяг. Крім того, вчені розкрили шокуючу мета існування клітора.

Тим часом журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка світу-2019.

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