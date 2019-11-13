Журнал People назвал самого сексуального мужчину мира-2019

Журнал People назвал имя самого сексуального мужчины из ныне живущих. Им стал американский певец Джон Ледженд, сообщает "Новое время".

Ежегодно журнал People выбирает самого сексуального мужчину мира из ныне живущих. В 2019 году почетный титул достался американскому исполнителю, пианисту Джону Ледженду. 40-летний Джон Ледженд является одним из 15 человек в мире, имеющий статус EGOT, то есть обладатель четырех главных мировых премий Эмми, Гремми, Оскар и Тони. Он стал вторым исполнителем, получившим все четыре награды в довольно раннем возрасте.

Примечательно, что свою первую статуэтку Грэмми исполнитель получил за дебютный альбом Get Lifted. Всего в копилке Ледженда 10 главных музыкальный премий мира.

В мае 2019 года Джон Ледженда вместе со своим подопечным стал тренером-победителем шоу The Voice в США.

"Я в восторге, но в то же время я немного напуган, потому что звание Самого сексуального мужчины мира предполагает определенную ответственность. За мной будут следить и обсуждать, чтобы понять достаточно ли я сексуален, чтобы именоваться столь высоким титулом. Он достался мне после Идриса Альбы, это несправедливо и не правильно", - поделился Ледженд своими впечатлениями в интервью People.

На своей официальной странице в Instagram Джон Ледженд даже подшутил над своим новым статусом: "В 1995 году Джон точно был бы смущен новостью, что его назовут самым сексуальным мужчиной мира вслед за Идрисом Альбомй. Черт! В 2019 году он точно также смущен! Но спасибо People за то, что считаете меня сексуальным. Принимаю ваш выбор".

Джон Ледженд на обложке People. Фото: @People

Джон Ледженд - примерный семьянин. Он женат на модели и телеведущей Крисси Тейген. Пара воспитывает двоих детей - 3,5-летнюю дочь Луну и 18-месячного сына Майлза.

Джон Ледженд с женой.

Титул Самый сексуальный мужчина из ныне живущий журнал People вручает с 1985 года. Первым обладателем титула стал Мел Гибсон, которому на тот момент было 29 лет.

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