Не только для удовольствия: Ученые раскрыли шокирующую цель существования клитора

Вопрос, зачем природа наделила женщин клитором, не давал покоя медикам и ученым на протяжении веков. И только теперь они выяснили истинную роль этой части женского тела, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на газету Times.

Загадку пытались решить еще в XVI веке. В 1545 году французский врач Чарльз Эстьен утверждал, что клитор имеет мочевыделительную функцию. В 1559 году венецианский анатом Реалдо Коломбо высказал предположение, что это "место приятного у женщины", а в 1564-м падуанский хирург Андреас Везалий настаивал, что этот орган не выполняет никаких функций и существует только у больных женщин.

Лишь с 1949 года ученые начали повторять мантру, что клитор - это единственный орган человека, единственной функцией которого является сексуальное удовлетворение.

И вот недавно Рой Левин, эксперт по вопросам сексуального здоровья, доказал, что стимуляция клитора во время прелюдии в половом акте играет ключевую роль не только в обеспечении удовлетворения, но и в размножении. Она вызывает внутренние изменения, облегчающие оплодотворения яйцеклетки спермой.

Доктор Левин убежден, что стимуляция клитора "активизирует мозг, чтобы вызвать изменения" в репродуктивных органах женщины, в частности усиление кровотока и увлажнение влагалища.

Это также "придерживает" сперму и не позволяет ей попадать в матку слишком быстро, что дает сперматозоидам время активизироваться и стать мобильными.

Поэтому доктор Левин утверждает: "Часто повторяющаяся мантра о том, что единственной функцией клитора является сексуальное удовлетворение, теперь устарела". Он резюмирует, что "физиологические доказательства" доказывают его теорию о главной роли клитора.

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