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  • Не только для удовольствия: Ученые раскрыли шокирующую цель существования клитора
08 ноября 2019, пятница, 16:46 37
Наука 2019-11-08T16:53:13+02:00
Українські Новини
Не только для удовольствия: Ученые раскрыли шокирующую цель существования клитора

Не только для удовольствия: Ученые раскрыли шокирующую цель существования клитора

Секс, научные исследования, Сексуальное желание, размножение

Вопрос, зачем природа наделила женщин клитором, не давал покоя медикам и ученым на протяжении веков. И только теперь они выяснили истинную роль этой части женского тела, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на газету Times.

Загадку пытались решить еще в XVI веке. В 1545 году французский врач Чарльз Эстьен утверждал, что клитор имеет мочевыделительную функцию. В 1559 году венецианский анатом Реалдо Коломбо высказал предположение, что это "место приятного у женщины", а в 1564-м падуанский хирург Андреас Везалий настаивал, что этот орган не выполняет никаких функций и существует только у больных женщин.

Лишь с 1949 года ученые начали повторять мантру, что клитор - это единственный орган человека, единственной функцией которого является сексуальное удовлетворение.

И вот недавно Рой Левин, эксперт по вопросам сексуального здоровья, доказал, что стимуляция клитора во время прелюдии в половом акте играет ключевую роль не только в обеспечении удовлетворения, но и в размножении. Она вызывает внутренние изменения, облегчающие оплодотворения яйцеклетки спермой.

Доктор Левин убежден, что стимуляция клитора "активизирует мозг, чтобы вызвать изменения" в репродуктивных органах женщины, в частности усиление кровотока и увлажнение влагалища.

Это также "придерживает" сперму и не позволяет ей попадать в матку слишком быстро, что дает сперматозоидам время активизироваться и стать мобильными.

Поэтому доктор Левин утверждает: "Часто повторяющаяся мантра о том, что единственной функцией клитора является сексуальное удовлетворение, теперь устарела". Он резюмирует, что "физиологические доказательства" доказывают его теорию о главной роли клитора.

Как сообщали Українські Новини, ученые рассказали, какие продукты повышают сексуальное влечение. Также британские ученые разработали самосмазывающиеся презервативы.

Тем временем ученые узнали, что секс на Земле появился 385 миллионов лет назад.

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