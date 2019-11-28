Зеленський обговорив з Меркель "нормандську зустріч"

Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підготовку до зустрічі лідерів "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня цього року", - йдеться в повідомленні.

У той же час посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму мікроблозі Twitter зазначив, що це вже 7 розмова лідерів України і Німеччини за останні кілька місяців.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і транзит російського газу через Україну.

Також 19 жовтня Меркель поговорила з Путіним про "нормандську зустріч".

Тим часом Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін можуть провести особисту зустріч в Парижі перед зустріччю "нормандської четвірки".